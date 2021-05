La junta de Facebook defiende la suspensión de Trump

La junta dijo que Facebook buscó eludir sus responsabilidades aplicando "una sanción vaga y sin estándares" y luego remitiendo el caso a la junta para que lo resuelva.

"Las sanciones indefinidas de este tipo no pasan la prueba del olor internacional", dijo el copresidente de la junta de supervisión, Michael McConnell, en una conferencia telefónica con periodistas. "No somos policías, reinando en el ámbito de las redes sociales".

La junta estuvo de acuerdo con Facebook en que dos de las publicaciones de Trump del 6 de enero "violaron gravemente" los estándares de contenido tanto de Facebook como de Instagram.

"Te amamos. Sois muy especiales ", les dijo a los alborotadores en el primer post. En el segundo, los llamó "grandes patriotas" y les dijo que "recuerden este día para siempre". Aquellos violaron las reglas de Facebook contra elogiar o apoyar a las personas involucradas en actos de violencia, dijo la junta.

Helle Thorning-Schmidt, una ex primera ministra danesa que forma parte de la junta, dijo en la llamada que Facebook eludió su responsabilidad de hacer cumplir sus propias reglas. "Facebook debería deshabilitar permanentemente la cuenta de Trump o imponer una suspensión por un período de tiempo específico", dijo.

Thorning-Schmidt dijo que Facebook no puede simplemente inventar "nuevas reglas no escritas" para usuarios especiales cuando le conviene a la empresa, mientras que todos los demás tienen que seguir sus estándares. "Lo hicieron bien, pero no pueden tener una sanción indeterminada porque eso no está en sus propias reglas", dijo.

La reacción de los aliados de Trump fue rápida.

"Es un día triste para Estados Unidos. Es un día triste para Facebook ", dijo el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, en Fox News mientras se difundía la noticia. Meadows dijo que la decisión aumenta las probabilidades de que el gobierno actúe contra las grandes tecnologías.

"Divídalos", tuiteó el representante Jim Jordan, un aliado cercano de Trump y el principal republicano en el Comité Judicial de la Cámara.

Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La junta le dio a Facebook seis meses para reexaminar la "pena arbitraria" que impuso el 7 de enero y decidir sobre otra pena que refleje la "gravedad de la violación y la perspectiva de daño futuro".

No dijo exactamente cómo Facebook debería hacer eso, pero ofreció una serie de recomendaciones. Uno desaconsejó establecer una distinción firme entre los líderes políticos y otros usuarios influyentes porque cualquier persona con una gran audiencia puede potencialmente causar graves riesgos de daño.

Entre las recomendaciones de la junta se encuentra que las consideraciones sobre el "interés periodístico" de un líder político no deben tener prioridad cuando la empresa debe tomar medidas urgentes para prevenir daños. Facebook ha dicho que no consideró el interés periodístico en su decisión sobre Trump, pero la junta dijo que sigue existiendo una confusión generalizada sobre el manejo de los usuarios influyentes por parte de Facebook.

La junta también dice que Facebook debería explicar públicamente las reglas que utiliza para sancionar a los usuarios influyentes, y enfatizó la necesidad de suspensiones por tiempo limitado y reglas claras sobre cómo se pueden levantar. La junta dice que la nueva sanción debe ser "clara, necesaria y proporcionada" y consistente con las reglas de Facebook para violaciones graves.

La junta dice que si Facebook decide restaurar las cuentas de Trump, la compañía debe poder abordar de inmediato más violaciones.

La junta, que tiene 20 miembros y eventualmente crecerá a 40, no reveló cómo votó. Dijo que una minoría de miembros enfatizó que Facebook debería exigir a los usuarios que buscan la reincorporación después de ser suspendidos que "reconozcan sus irregularidades y se comprometan a observar las reglas en el futuro".

La junta dijo que consideró una amplia gama de información, incluidos 9,666 comentarios públicos de organizaciones e individuos. Eso incluyó una declaración de un representante de Trump en su nombre.

Trump también ha sido expulsado permanentemente de Twitter.

Desde el día después del motín mortal en el Capitolio el 6 de enero, las cuentas de redes sociales del expresidente Donald Trump han estado en silencio, amordazadas por incitar a la violencia usando las plataformas como megáfonos en línea.

El miércoles se decidirá su destino en Facebook, la mayor plataforma social que existe. La Junta de Supervisión cuasi independiente de la compañía anunciará su fallo alrededor de las 9 am ET. Si falla a favor de Trump, Facebook tiene siete días para restablecer la cuenta. Si la junta mantiene la decisión de Facebook, Trump permanecerá suspendido "indefinidamente".

Políticos, expertos en libertad de expresión y activistas de todo el mundo están siguiendo de cerca la decisión. Tiene implicaciones no solo para Trump, sino también para las empresas de tecnología, los líderes mundiales y las personas de todo el espectro político, muchos de los cuales tienen opiniones tremendamente contradictorias sobre el papel adecuado de las empresas de tecnología cuando se trata de regular el discurso en línea y proteger a las personas del abuso y la desinformación.

Después de años de manejar la retórica incendiaria de Trump con un toque ligero, Facebook e Instagram dieron el paso drástico de silenciar sus cuentas en enero. Al anunciar la medida sin precedentes, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que el riesgo de permitir que Trump continúe usando la plataforma era demasiado grande.

"Los impactantes eventos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo, Joe Biden", escribió Zuckerberg en su página de Facebook el 1 de enero. 7.

Un día antes del anuncio, Trump dio a conocer un nuevo blog en su sitio web personal, "Desde el escritorio de Donald J. Trump". Si bien la página incluye un video dramático en el que se afirma: "SURGE UNA BALIZA DE LIBERTAD" y se dice "UN LUGAR PARA HABLAR LIBRE Y SEGURO", la página es poco más que una muestra de las declaraciones recientes de Trump, disponibles en otra parte del sitio web, que pueden ser Se comparte fácilmente en Facebook y Twitter, las plataformas que lo desterraron después del motín.

Si bien los asesores de Trump han pasado meses burlándose de sus planes para lanzar su propia plataforma de redes sociales, su portavoz Jason Miller dijo que el blog era algo aparte.

"El sitio web del presidente Trump es un gran recurso para encontrar sus últimas declaraciones y aspectos destacados de su primer mandato, pero esta no es una nueva plataforma de redes sociales", tuiteó. "Tendremos información adicional en ese frente en un futuro muy cercano".

Prohibido en las redes sociales, Trump ha adoptado otras plataformas para difundir su mensaje. Realiza entrevistas frecuentes con medios de comunicación amistosos y ha enviado por correo electrónico una serie de declaraciones a los reporteros a través de su oficina oficial y grupo político.

Trump incluso ha dicho que prefiere las declaraciones a sus viejos tweets, a menudo describiéndolos como más "elegantes".

Facebook creó el panel de supervisión para dictaminar sobre el contenido espinoso en sus plataformas luego de críticas generalizadas sobre su dificultad para responder de manera rápida y efectiva a la desinformación, el discurso de odio y las campañas de influencia nefasta. Sus decisiones hasta ahora, las nueve, han tendido a favorecer la libertad de expresión sobre la restricción de contenido.

En sus primeros fallos, el panel anuló cuatro de cada cinco decisiones de la red social para retirar material cuestionable. Ordenó a Facebook restaurar las publicaciones de los usuarios que, según la compañía, infringían los estándares sobre desnudez adulta, incitación al odio o a personas peligrosas.

Sin embargo, a los críticos de Facebook les preocupa que la Junta de Supervisión sea una mera distracción de los problemas más profundos de la empresa, que no pueden ser abordados en un puñado de casos de alto perfil por un cuerpo de expertos semiindependiente.

"Facebook establece las reglas, es juez, jurado y verdugo y controla su propia corte de apelaciones y su propia Corte Suprema. Las decisiones que toman tienen un impacto en nuestras democracias, la seguridad nacional y la bioseguridad y no pueden dejarse a su suerte en el teatro de lo absurdo ", dijo Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, una organización sin fines de lucro que critica a Facebook. "Cualquiera que sea el juicio de mañana, todo este fiasco muestra por qué necesitamos una regulación democrática de las grandes tecnologías".

Gautam Hans, experto en derecho tecnológico y libertad de expresión y profesor de la Universidad de Vanderbilt, dijo que considera que la estructura de la Junta de Supervisión es "frustrante y un poco secundaria a las cuestiones políticas y sociales más amplias que tenemos sobre estas empresas".

"Hasta cierto punto, Facebook está tratando de crear un mecanismo de rendición de cuentas que creo que socava los esfuerzos para tener una regulación y legislación del gobierno", dijo Hans. "Si cualquier otra empresa decidiera, bueno, simplemente subcontrataremos nuestra toma de decisiones a algún organismo cuasi independiente, eso se consideraría ridículo".