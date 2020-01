La joven compositora mexicana que suena fuerte en Europa

Diana Syrse (Ciudad de México, 1984) es una compositora y soprano mexicana que radica en Alemania desde 2014; ha realizado varios proyectos en favor de la visibilidad de las mujeres en el arte, la integración de la música mexicana en Alemania y la importancia de la diversidad y la integración en el mundo de la ópera nueva. Ha escrito más de 90 obras. Recientemente, la egresada de la UNAM obtuvo dos reconocimientos: un premio de parte del Ministerio de Cultura de Bavaria, que es una residencia de seis meses en la Cité internationale des arts en Paris, que se otorga cada año a dos artistas jóvenes en Alemania.

Además, Syrse tiene estrenos y presentaciones en Nueva York, Reino Unido, Viena, Berlín, París, Latvia; en agosto, la Sinfónica de Minería hará el estreno mundial de una de sus obras. La música llegó a su vida desde niña por su padre, maestro de música. Ingresó al Centro de Iniciación Musical de la Facultad de Música de la UNAM (FAM), y a los siete años formó parte del Coro de Niños y Jóvenes cantores de la FAM.

En la composición, explica, sintió la necesidad de tener un modelo a seguir, lo encontró en Gabriela Ortiz, una de sus maestras en la FAM y una de las pocas mujeres compositoras de gran proyección. Fue ella quien le hizo ver que en México no existía el doctorado en música, pero que debía continuar sus estudios. Lo hizo y en 2009 logró una beca de 80% en Indiana University, en Bloomington. Además fue invitada dos años consecutivos como compositora en residencia en el programa ¡Cantaré! de VocalEssence en Minnesota, el cual tiene la intención de vincular a compositores mexicanos especializados en música coral con jóvenes músicos de origen latinoamericano que residen en Estados Unidos.

A la distancia, Syrse celebra que hoy exista un mayor reconocimiento y difusión de compositoras como Hilda Paredes, Georgina Derbez, Gina Enríquez, Lucía Álvarez, Marcela Rodríguez, Leticia Afirmijo; y entre las más jóvenes Cristina García, Liliana Zamora y muchas otras. "Ya somos muchas más mujeres, en estos últimos cinco años hemos sido más contundentes al advertir el gran trabajo de las mujeres en todas las áreas. En la composición se está dando una integración no sólo de mujeres; en Europa, por ejemplo, también se está dando la integración y reconocimiento de compositores latinoamericanos". La formación de Syrse ha sido muy amplia, en 2011 se graduó de la maestría como intérprete y compositora en la Herp Albert School of Music en el California, Institute of the Arts (CALARTS) y en 2012 realizó una residencia en el Banff Centre en Canadá, apoyada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fonca); entre muchos otros estudios. Y, sobre todo, ha conseguido una personalidad musical.

Syrse alerta sobre la necesidad de seguir y aumentar los estímulos a creadores, como las becas Fonca, con las que pudo crear y estudiar. "Un encuentro de jóvenes creadores te permite estar en contacto con muchos otros artistas; que haya más talleres para que los estudiantes de la UNAM se encuentren; que la iniciativa privada apueste por proyectos, que la prensa lo difunda. Podríamos hacer tantas cosas juntos".