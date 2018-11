La inteligencia artificial irrumpe en los recursos humanos; saben cuándo mientes

Buscar camarero para dos horas cerca de Atocha. Este tipo de oferta y demanda de empleo está cerca. Uber ha probado en Estados Unidos una aplicación para la contratación temporal de trabajadores denominada Uber Works, según ha adelantado Financial Times. Este sistema, del que la empresa conocida por su programa de transporte se ha negado a hablar, está pensado para ofrecer y demandar mano de obra en servicios como la hostelería, asistentes del hogar o para otras tareas, vigilantes, comercio y decenas de sectores. La empresa aplicará inteligencia artificial, un sistema que ya se utiliza en los departamentos de recursos humanos de grandes compañías y empieza a generalizarse. El ordenador preselecciona los currículos y sabe cuándo mentimos por los adjetivos, verbos y sustantivos utilizados o por el lenguaje corporal de los cada vez más populares vídeos de presentación.

Tras ponerlo a prueba en Los Ángeles, la aplicación de Uber prepara su lanzamiento en Chicago. Las empresas ven en esta nueva tecnología una oportunidad complementaria a la que ya se utiliza en recursos humanos, pero los sindicatos la rechazan de plano porque consideran que cosifica al trabajador y precariza aún más el mercado laboral.

Rafael García Gallardo es director general de LMS (Leadership & Management School) y reunirá el próximo 22 de noviembre a grandes compañías en Madrid con motivo del Leading People Analytics HR Tech Forum, un evento especializado en herramientas de gestión del talento interno. García Gallardo prefiere ver el lado positivo. "El uso de Big Data [gran volumen y variedad de datos procesados a gran velocidad] es asequible y todos los responsables de recursos humanos pueden incorporarlo a su toma de decisiones. Optimiza y mejora el activo más importante de cualquier compañía, que son las personas. Las hace más competitivas."

"Una oportunidad"En este sentido, el directivo ve en la aplicación de Uber, así como en el uso de cualquier tecnología, "una oportunidad". "Facilita la empleabilidad de personas que no encontrarían un puesto de otra manera. El móvil es una herramienta de gestión de oportunidades porque aporta conocimiento y facilita el acceso a la valoración que hayan hecho otros del trabajo realizado", explica.

También para las compañías es importante porque, según este experto, el uso de la inteligencia artificial permite la selección de perfiles y la organización de la empresa de acuerdo con los objetivos. Añade una única salvedad: que el "análisis final de la historia que cuentan los datos lo haga una persona". "La interpretación y toma de decisiones tiene que ser humana. Si no se interpretan los datos, sólo se mueven. Es lo más importante", afirma.

Esta última decisión será más fiable y eficaz porque, según sostiene, los ordenadores son capaces de discernir los perfiles adecuados y aquellos que implican falsedades en los currículos. Pone de ejemplo una experiencia propia en la que se cruzaron 5.000 currículos para elegir 15 candidatos. Se incluyeron en el procesador de datos términos precisos que eran necesarios para el puesto, como gestión documental, organización, distribución, publicaciones o archivo y la computación evitó aquellos currículos en cuya descripción de competencias no se incluían estos términos.

"El nivel medio de inglés es mentira""La inteligencia cognitiva descubre cómo son las personas a través de los verbos, adjetivos o sustantivos que utilizan. O por el lenguaje no verbal que se aprecia en los vídeos que cada vez más se reclaman a aspirantes", explica. Sobre el idioma, comenta irónico. "No hace falta mucha inteligencia artificial. Si alguien pone nivel medio de inglés, es mentira. El inglés se sabe o no se sabe".

Admite que el uso de inteligencia artificial puede generar errores, como el programa del que ha tenido que prescindir Amazon porque descartaba a las mujeres, pero García Gallardo advierte que siempre tiene que haber una línea ética y de responsabilidad final que evite el mal uso de la tecnología.

Rechazo de los trabajadoresEl secretario de Empleo y Nuevas Relacines Laborales de CC OO en Andalucía, Sergio Santos, no ve ninguna ventaja en la irrupción de fórmulas como las que propone Uber. "Atomizan el empleo, suponen un cambio radical en las relaciones laborales, favorece la sobreexplotación y el empleado pierde derechos, se cosifica, se convierte en un tornillo", advierte.

Santos teme que este modelo se termine aceptando por su novedad sin tener en cuenta las implicaciones que tiene. "Se aísla al trabajador, que se convierte en una herramienta con disponibilidad permanente y que pierde fuerza a la hora de defender sus derechos", lamenta.

Para este representante sindical, el modelo solo responde al interés de determinadas empresas por "pescar en el río revuelto de la precariedad laboral". Admite que el uso de inteligencia artificial a la hora de cribar perfiles ya se usa incluso en los servicios públicos, pero cree que una aplicación como la de Uber es un paso más que no conlleva beneficio alguno para el trabajador. Ni siquiera para la empleabilidad, que considera que debe ganarse a partir de políticas activas de empleo que mejoren, no solo el acceso al mercado laboral, sino también la estabilidad y el futuro de los trabajadores. Y anticipa un conflicto importante con las empresas de trabajo temporal que se someten a un marco normativo. Un conflicto que ya se ha dado en el transporte.

"Las reglas del juego"Ese marco normativo claro y común es el que también demandan las empresas de empleo ante el proyecto de Uber. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de la compañía internacional de recursos humanos Randstad, se remite a las palabras de su máximo responsable, Jacques Van Den Broek: "Lo vemos como un competidor más si se respetan las reglas del juego".

Pérez defiende el uso de tecnología, un campo en el que afirma que su empresa es la que más invierte del sector. Pero la condiciona al mismo elemento final que el director de LMS: "Es una herramienta, pero sin el toque humano no llegaremos a la eficacia y eficiencia que buscamos".

En cualquier caso, la considera inevitable en un mercado laboral que cambia a un ritmo frenético hacia la contratación por trabajos y proyectos con objetivos muy concretos y con fórmulas de seguimiento y evaluación que ya están disponibles.

Evitar la precarización y cosificación del trabajador, sobre la que advierte el dirigente de CCOO, es para el representante de Randstad cuestión de establecer un marco que la evite y que no permita "atajos". "Precario es el desempleo, la economía sumergida y el fraude. Si hay una relación laboral clara, no es precario. La clave está en el equilibrio entre la flexibilidad del mercado que se necesita y el respeto al derecho de los trabajadores. No se puede considerar al empleado una commodity [bien producido en masa y disponible]. Pero las partes tenemos que reflexionar y evolucionar ante la realidad. Resistirse es complicado. ", explica.