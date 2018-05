La inspira Luismi para su bioserie

Monterrey, N.L.

Al ver el primero y segundo capítulo de Luis Miguel La Serie, que pasa en Netflix, Yuri no pudo evitar llorar al sentirse identificada con algunas situaciones.

La cantante, quien hoy celebra el Día de las Madres con un show en el Domo Care de Monterrey, contó que ella al igual que Luismi tuvo una infancia difícil porque su madre, Dulce Canseco, la disciplinó de una manera muy fuerte.

Confesó que en días pasados tuvo una junta de trabajo con una de las dos compañías que llevaría su vida a la pantalla chica.

"Tengo mucho qué contar y todavía muchas cosas que no saben de mí, como cuando me retiré. La gente no se imagina lo que yo viví hace 22 años que acepté a Dios y a la fe", señaló la artista.

"Fueron momentos muy padres, pero a la vez fueron momento muy difíciles y eso es lo que quiero contar".

Aclaró que no desea que su serie sea sólo de 13 capítulos sino de, por lo menos, tres temporadas, pues dijo que hay mucho que decir.

SE IDENTIFICA

Señaló que hablará de los malos momentos que le han tocado vivir y, claro, la parte morbosa de su historia porque esa también lo quiere ver la gente.

En lo que se ha visto de Luis Miguel, el personaje más odiado es el de su padre, el cantante Luis Rey, quien manejó la carrera de su hijo hasta los 18 años.

"Me identifico mucho con él porque mi mamá a lo mejor era dura como el papá de Luis Miguel, pero no era tan grosera. Mi mamá era demasiado disciplinada conmigo.

Yuri comentó que no desea ofrecer una imagen deformada de su mamá, pues tratará de mostrar simplemente cómo fue.

"Yo no quiero satanizar a mi madre y que sea ella la mala de la película. Yo voy a tratar de poner a mi mamá más natural como ella fue porque fue una mujer muy fuerte, que me disciplinó, pero no satanizarla".

No es su deseo que sus fans le tomen odio a doña Dulce Canseco, quien era conocida como "mamá gallo".

"Yo no quiero que odien a mi madre, al contrario, que vean que a mi mamá se le pasó la mano, pero no por odio, sino porque ella quería que yo fuera la mejor artista", explicó.