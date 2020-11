La humilló la ex Miss Universo

Ciudad de México.

Cynthia Urías asegura que vivió humillaciones por parte de Lupita Jones.

La actriz y conductora recordó el día que conoció a la directora del concurso de belleza Mexicana Universal, hace veinte años, una experiencia para nada grata.

En ese entonces, Urías recién había llegado a la capital del País proveniente de Los Mochis, Sinaloa, pues le habían ofrecido entrevistarse con Jones, quien buscaba a una candidata que representara a la Ciudad de México.

"Era su fan, soñaba con conocerla. Yo venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé, ´wow, voy a conocer a Lupita Jones´", relató la artista a una revista nacional.

Sin embargo, la decepción vino enseguida, describió la artista.

"Me hizo sentir como cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo mis pies. Mi entrevista fue de un minuto. Ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: ´no me sirves, gracias´"

Hace unos días Sofía Aragón, actual reina de belleza del País y quien concursó en el certamen Miss Universo 2019 bajo la guía de Jones, acusó a la también actriz y empresaria de violencia simbólica en su paso por este concurso

Tras sus declaraciones a través de redes sociales, otras ex reinas de belleza se manifestaron también para revivir problemas y supuestos maltratos por parte de Lupita Jones.