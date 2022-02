La humedad, no sólo el calor, influye en el cambio climático

Los investigadores afirman que la temperatura por sí sola no es la mejor manera de medir los efectos del cambio climático y resta importancia a sus efectos en los trópicos.

Pero al considerar la humedad en el aire junto con el calor, se observa que el cambio climático desde 1980 es casi el doble de lo que se había calculado hasta ahora, según el estudio que se publicó el lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.