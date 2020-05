La historia se repite... 90años después, el futbol mexicano se cancela

Desde que se instauró el futbol profesional en México en la campaña 1943-44, nunca un campeonato de Liga se pospuso, pero sí pasó en la época conocida como amateur. El Libro de Oro del Futbol Mexicano muestra una tabla de todos los campeones de la Primera División desde 1902-1903 hasta 1961-62.

En la misma señala que en 1930-31 no hubo campeonato por "el cisma", o lo que es lo mismo, un desacuerdo de equipos que provocó que no quisieran ya disputarlo.

El problema se originó porque España, Necaxa y América no dieron la anuencia para que se remodelara el Campo Asturias, que era casa de Asturias, Atlante, Germania, México y Marte.

Además, hubo un serio problema con el Club España ya que había contratado al jugador Gaspar Rubio sin el consentimiento del Real Madrid.

Club España, Necaxa y América trataron de hacer un torneo paralelo y no sólo eso, también buscaron derrocar a la Liga Mexicana, que en ese entonces actuaba como FMF pero no lo pudieron hacer. Los tres equipos fueron suspendidos. Después de meses de negociaciones, todos los clubes arreglaron las diferencias y se decidió crear la Liga Mayor, que fue como la Primera División, y la Primera Ordinaria o Segunda División. Y ahora, no por lo mismo, pero puede volver a repetirse y la Liga quedará inconclusa.