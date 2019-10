La historia nos ha dado la razón: René Bejarano

Ciudad de México.

René Bejarano, quien protagonizó los videoescándalos por recibir dinero de Carlos Ahumada en 2004, afirmó que la historia le dio la razón hoy que Rosario Robles, entonces pareja sentimental del empresario, está encarcelada por los desvíos de la llamada Estafa Maestra.

Sin embargo, Bejarano, que en esa época era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, sostuvo que no lo anima la venganza.

En conferencia de prensa, el ahora líder del Movimiento Nacional por la Esperanza dijo que la revelación de que el SAT condonó impuestos a Ahumada en el Gobierno de Felipe Calderón prueba que el empresario y Robles formaron parte de una "conspiración" para frenar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2006.

"La historia nos ha venido a dar la razón; cuando denunciamos que esa pareja era parte de una gran conspiración para evitar que AMLO fuera Presidente, y todos los días se comprueba el tipo de personaje en que se convirtió la actualmente presa Rosario Robles", expuso.

"Ayer en la lista de los beneficiarios por el calderonismo para no cobrarle impuestos como parte de los servicios que prestó está Carlos Ahumada, y se nota que la cabra tiende al monte y que es reincidente".

Bejarano destacó que él se mantuvo congruente en su apoyo a López Obrador pese a amenazas y hasta ofrecimientos que le hicieron.

"A nosotros no nos anima la venganza, simple y sencillamente estamos señalando lo que en su tiempo dijimos y que ahora la historia nos ha dado la razón.

"Todavía falta mucho por saberse, pero ahí está lo que es cada quién: yo me mantuve leal a la causa en la que participé a pesar de todas las presiones, amenazas, chantajes, propuestas que se me hicieron; aquí estoy en lo que he sido siempre: un dirigente de la izquierda, y no se puede decir lo mismo de quien ahora está siendo procesada por diversos delitos", afirmó.

Señaló que, a diferencia de él, la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto no mantuvo sus principios y ahora se quiere hacer pasar por víctima.

"Creo que más bien es un juego mediático el que se quiere hacer creer para evadir la responsabilidad presentándose como víctima, pero las víctimas son los millones de mexicanos que dejaron de recibir recursos públicos nada más por el desvío de poco más de 7 mil millones de pesos de la 'Estafa Maestra', esas son las víctimas, estos funcionarios pretenden quedar en la impunidad", acusó.

Bejarano incluso citó una canción para referir que el destino siempre cobra las deudas.

"Hay una canción de una película que protagonizó Pedro Infante que se llama 'Ahí viene Martín Corona', la canción se llama 'Cuando el destino', una parte de la canción dice: 'ya ves cómo el destino todo cobra y nada olvida'", recordó.

Y minimiza parentesco de juez

El político minimizó las acusaciones contra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien lleva el caso de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y también es sobrino de la diputada federal de Morena Dolores Padierna, esposa de Bejarano.

Indicó que hay muchos jueces litigantes que tienen familiares en el Poder Judicial.

"Hay muchos abogados que litigan que tienen familiares que son secretarios de juzgados, jueces, y ni modo que, por que sean familiares, están impedidos de litigar, no hay ningún problema", observó.