La heredera de Disney visita su imperio y denuncia que sus empleados se ven forzados a "buscar comida en la basura"

La heredera del imperio Disney denunció que los empleados de ese emporio de diversiones trabajan en condiciones no aptas para una vida digna, tras hacer una visita sorpresa al primer parque temático que inauguraron su abuelo y tío abuelo, Roy y Walt Disney.

Abigail Disney, quien no tiene un rol activo en la compañía, dijo que decidió escuchar en persona los testimonios de los trabajadores del parque original de Disneylandia en Anaheim (California, EE.UU.), después de recibir en Facebook el angustioso mensaje de un empleado.

"Cada una de las personas con las que hablé me decía: 'No sé cómo puedo mantener esta cara de alegría y calidez cuando tengo que ir a casa y buscar comida en la basura de otras personas'", contó la heredera, para luego afirmar que no era ese el ambiente de trabajo que esperaba encontrar.

"Estaba muy furiosa cuando salí de allí, porque mi abuelo me enseñó a venerar a estas personas que reciben tus boletos y que sirven tu refresco", expresó Abigail, de 59 años, quien ha donado unos 70 millones de dólares de su fortuna en las últimas tres décadas.

Entretanto, el actual director ejecutivo de Disney, Bob Iger, recibió en 2018 un salario de aproximadamente 65,6 millones de dólares, que supera en más de 1.400 veces el de un empleado promedio del consorcio, según Equilar. De acuerdo con Financial Times, la heredera reclamó que la empresa pague un salario mínimo de 135 dólares por turno de nueve horas, lo que es cerca de 13.000 veces menos que los 180.000 dólares que cobra el ejecutivo por día.

"Bob necesita entender que es un empleado, al igual que las personas que quitan el chicle de las aceras", manifestó. "Y ellos tienen derecho a la misma dignidad, tienen los mismos derechos humanos que él", acotó.