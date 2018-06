La hace de madre y padre, sin quejas

Me separé de mi esposo, pero no me hizo falta, yo he sacado a mis hijos adelante, gracias al apoyo incondicional de mi madre que en paz descanse, falleció hace poco, siempre le estaré eternamente agradecida, sin su ayuda, no se que hubiera pasado con mis hijos y conmigo, ahora son grandes y son hombre y mujeres de bien . Yolanda Zárate Gómez, del estado de Oaxaca

Yolanda Zárate Gómez, originaria del estado de Oaxaca, llegó a los 10 años a esta ciudad, ahora tiene 52 años de edad. Por problemas que no se pudieron resolver tuvo que separarse de su esposo hace ya más de 30 años, quedándose a cargo de sus 5 hijos, Roberto, Adriana, Diana, Jorge y Aíme, de quienes se siente muy orgullosa.

, Tam.-

Yolanda es una mujer muy trabajadora, quien viendo la situación en la que se encontraba, decidió emprender un negocio en los tianguis de "El Riel" vendiendo fruta picada, después aguas frescas y en tiempo de frío vendiendo esquites:

"Me separé de mi esposo, pero no me hizo falta, yo he sacado a mis hijos adelante, gracias al apoyo incondicional de mi madre que en paz descanse, falleció hace poco, siempre le estaré eternamente agradecida, sin su ayuda, no se que hubiera pasado con mis hijos y conmigo, ahora son grandes y son hombre y mujeres de bien", contó.

Yolanda siempre ha sido una gran guerrera, luchadora incansable para darle lo mejor a sus hijos, dice que no ha sido fácil este proceso, pero se siente satisfecha con los logros, tiene 3 hijos orgullosamente casados y 2 solteros, entre ellos una joven que está estudiando la universidad, a quien apoya en todo lo que puede.

Sin duda alguna Yolanda Zárate Gómez ha sabido ser madre y padre a la vez, ejemplo de esfuerzo, valentía y de que no se necesita de ningún hombre para salir adelante, solo es cuestión de echarle muchas ganas, porque no es fácil, pero si se puede: "A todas las madres de familia que se han quedado sin el apoyo de su esposo, o que se sienten solas, no se desanimen, mírense en este espejo, todo se puede lograr, el motor para seguir firmes y adelante debe ser el cariño de nuestros hijos, no se depriman, levanten esa cara y arriba ese ánimo", concluyó con una sonrisa.