La hace llorar en ´Mira Quién Baila´

Ciudad de México

Anoche fue el primer programa de "Mira Quién Baila", transmisión de Televisa por Las Estrellas. Y uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Lolita Cortés y la actriz Irina Baeva, quien derramó lágrimas por las palabras de la juez.

Baeva bailó "Todos me miran", de Gloria Trevi, con la que le hizo frente a Paul Stanley. Su participación encantó a los jueces y Cortés indicó:

"Me gustó mucho pero creo que estás más angustiada de lo que deberías y creo que no sabes todo lo que tienes. Parece que tú crees que eres menos o bailas menos de lo que haces. No, bailas muy bien. Eres una mujer hermosa, y el día que te lo creas le vas a romper la cara a todos. Nada más créetela".

SU PROBLEMA

La juez Dayanara Torres apoyó las palabras de Cortés y señaló que cuando la actriz bailaba faltó que explotara más. Al término de la intervención Javier Poza dijo a Irina que la vio con los ojos llenos de lágrimas, a lo que la actriz y modelo rusa volvió a romper en llanto.

Tras ofrecer una disculpa indicó que ha sido el problema de prácticamente toda su vida. "En cada cosa que yo hago es para probarme a mí misma que lo puedo hacer", aseguró mientras seguía llorando y agregó muchas veces la gente le dice que lo está haciendo bien, que es hermosa o conduces bien, "el problema siempre es con uno mismo".