¡La hace de ´standupero´!

Lleva varias semanas aislado en su domicilio en Madrid, y durante este tiempo, afirma, se la ha pasado de "maravilla".

Sergio Martínez, quien fuera considerado uno de los mejores boxeadores del planeta algunos años atrás, reveló que el aislamiento por la pandemia del Covid-19 lo ha aprovechado para escribir, y no precisamente sobre pugilismo sino de comedia.

Resulta que el boxeador argentino, ex campeón de peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, es un amante del "stand up", y confesó que le ha visto el lado positivo al momento que vive la humanidad, y más resguardado en España, uno de los países que más han sufrido con el coronavirus.

- Llevas más de un mes aislado, ¿cómo pasas el tiempo, qué haces?

En lo personal me siento muy bien, cómodo, estoy dentro de casa. Suelo salir cuando debo comprar para comer, salgo tranquilo. Mi casa es cómoda, y estoy dando charlas motivaciones, hago entrenamientos y hasta charlas con comediantes, hacemos humor por Instagram.

Yo hago comedia y estoy constantemente escribiendo comedia, constantemente para cuando tengamos que salir y hagamos shows. A veces hago comedia con amigos, humoristas de verdad, y pienso en lo que favorece y pienso en lo que ganamos con esta cuarentena, pienso en lo que gano y no en lo que pierdo. Es importante comprender cuál es el motivo de la cuarentena, lo que hacemos es un favor a la humanidad, lo importante es lo que ganamos, comprender cuál es el motivo por el cual estamos en cuarentena estamos hablado de nuestras vidas y de los que viene.

- ¿Hiciste alguna vez "stand-up" en México?

Nunca hice en México. Nunca he hecho "stand-up" en México, pero es algo que me encantaría viejo. Sé que en algún momento se va a dar la oportunidad y es algo que tengo como objetivo, no dentro de mucho tiempo lo estaré haciendo allá.

Martínez, de 45 años de edad y quien es recordando por muchos aficionados mexicanos por derrotar a Julio César Chávez hijo (pelea que se tornó dramática ya que el sudamericano visitó la lona en el último asalto), dice que lo que está viviendo el planeta es lo más parecido a una concentración de un boxeador cuando va a disputar un título mundial, solamente que en la pandemia uno puede comer lo que quiere, ya que no hay que preocuparse por romper la báscula el día de la ceremonia de pesaje.

"La estoy pasando bien, pues no hay diferencia a estar concentrado para un combate, sólo que ahora tengo libertad para poder comer, así es, la cuarentena es lo más parecido a lo que puede pasar un boxeador cuando está rumbo a un combate", dijo.

Ahora que en México se decretó la Fase 3, Sergio le recordó a los fanáticos mexicanos la importancia de quedarse en casa.

"A la gente, hoy más que nunca, le digo que hay que cuidarse en lo absoluto, y por como se ve el panorama acá en España, con lo que pasó en Italia, que es triste, doloroso y se pudo evitar

"Ojalá que todo vaya bien y no sea tanto como se vive todo acá en Madrid, con bastante miedo lo de la cuarentena, el virus, ya se llevó muchas vidas por delante y la gente no se siente segura con respecto a la salud, los hospitales están colapsando, y eso hace que se complique más, por eso hay que cuidarse en casa".