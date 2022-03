La guerra rusa en el 'granero' mundial amenaza el suministro de alimentos

Si bien aún no ha habido interrupciones globales en el suministro de trigo, los precios aumentaron un 55% desde una semana antes de la invasión en medio de preocupaciones sobre lo que podría suceder a continuación. Si la guerra se prolonga, los países que dependen de exportaciones asequibles de trigo de Ucrania podrían enfrentar escasez a partir de julio, dijo a The Associated Press el director del Consejo Internacional de Granos, Arnaud Petit.

Eso podría crear inseguridad alimentaria y arrojar a más personas a la pobreza en lugares como Egipto y Líbano, donde las dietas están dominadas por el pan subsidiado por el gobierno. En Europa, los funcionarios se están preparando para la posible escasez de productos de Ucrania y el aumento de los precios de los alimentos para el ganado que podrían significar carne y productos lácteos más caros si los agricultores se ven obligados a trasladar los costos a los clientes.

Rusia y Ucrania combinan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y cebada. Ucrania también es un importante proveedor de maíz y líder mundial en aceite de girasol, utilizado en el procesamiento de alimentos. La guerra podría reducir el suministro de alimentos justo cuando los precios están en sus niveles más altos desde 2011.

Un conflicto prolongado tendría un gran impacto a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de distancia en Egipto, el mayor importador de trigo del mundo. Millones dependen del pan subsidiado elaborado con granos ucranianos para sobrevivir, y alrededor de un tercio de las personas viven en la pobreza.

"Las guerras significan escasez, y la escasez significa aumentos (de precios)", dijo Ahmed Salah, un padre de siete hijos de 47 años, en El Cairo. "Cualquier caminata será catastrófica no solo para mí, sino para la mayoría de las personas".

Anna Nagurney, profesora de cadenas de suministro, logística y economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, dijo: "El trigo, el maíz, los aceites, la cebada y la harina son extremadamente importantes para la seguridad alimentaria... especialmente en las partes más pobres del mundo".

Con los hombres ucranianos siendo llamados a luchar, dijo: "¿Quién va a hacer la cosecha? ¿Quién estaría haciendo el transporte?

El comprador estatal de trigo de Egipto, que normalmente compra mucho a Rusia y Ucrania, tuvo que cancelar dos pedidos en menos de una semana: uno por sobreprecio y el otro porque no había empresas que se ofrecieran a vender sus suministros. Los aumentos bruscos en el costo del trigo a nivel mundial podrían afectar gravemente la capacidad de Egipto para mantener los precios del pan en su nivel subsidiado actual.

"El pan está fuertemente subsidiado en Egipto, y los sucesivos gobiernos han descubierto que los recortes a esos subsidios son la gota que colma el vaso a toda costa", escribió Mirette Mabrouk, investigadora principal del Middle East Institute, en un análisis reciente.

Siria, devastada por la guerra, anunció recientemente que reduciría el gasto y racionaría los alimentos básicos. En el cercano Líbano, donde una explosión masiva en el puerto de Beirut en 2020 destruyó los principales silos de granos del país, las autoridades se esfuerzan por compensar la escasez de trigo prevista , y Ucrania proporciona el 60% de su suministro. Están en conversaciones con EE. UU., India y Canadá para encontrar otras fuentes para un país que ya está en crisis financiera.

Incluso antes de que la guerra amenazara con afectar los suministros de trigo en el África subsahariana, la gente en Kenia exigía precios de alimentos más bajos en las redes sociales, ya que la inflación erosionaba su poder adquisitivo . Ahora, se están preparando para lo peor.

Los países africanos importaron productos agrícolas por un valor de $ 4 mil millones de Rusia en 2020, y alrededor del 90% era trigo, dijo Wandile Sihlobo, economista jefe de la Cámara de Negocios Agrícolas de Sudáfrica.

En Nigeria, los molineros creen que la escasez de suministros de trigo de Rusia afectaría el precio de productos como el pan, un alimento común en el país más poblado de África.

"Todos nosotros debemos mirar hacia otro lado" en el futuro, dijo Tope Ogun de Honeywell Flour Mills Plc, una de las mayores empresas de molienda de harina de Nigeria. "Es posible que no obtengamos lo que necesitamos, y es probable que haya un aumento en el precio".

Nigeria se ha esforzado por reducir su dependencia de los granos rusos, y los agricultores se mudaron a plantar más campos de trigo para tratar de satisfacer el 70% de la demanda del país en cinco años, dijo Gambo Sale, secretario nacional de la Asociación de Agricultores de Trigo de Nigeria.

"Tenemos la tierra, tenemos la gente, tenemos el dinero, tenemos todo lo que podamos necesitar en Nigeria" para cultivar trigo, dijo. "Todo lo que necesitamos ahora es tiempo".

La interrupción se puede sentir en lugares tan lejanos como Indonesia, donde el trigo se usa para hacer fideos instantáneos, pan, alimentos fritos y refrigerios.

Ucrania fue el segundo mayor proveedor de trigo de Indonesia el año pasado, proporcionando el 26% del trigo consumido. El aumento de los precios de los fideos, a su vez, perjudicaría a las personas de bajos ingresos, dijo Kasan Muhri, que dirige la división de investigación del Ministerio de Comercio.

Ucrania y Rusia también combinan el 75% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol, lo que representa el 10% de todos los aceites de cocina, dijo IHS Markit.

Raad Hebsi, un minorista mayorista en Bagdad, dijo que él y otros iraquíes se están preparando para pagar más por su aceite de cocina.

"Una vez que se vendan los artículos almacenados, veremos un aumento en los precios de estos artículos", dijo. "Probablemente compraremos alternativas de Turquía, y Turquía sin duda aprovechará la situación en Ucrania y aumentará sus precios".

Los agricultores de los Estados Unidos, el principal exportador de maíz del mundo y un importante proveedor de trigo, están atentos para ver si las exportaciones de trigo de los EE. UU. se disparan. En la Unión Europea, los agricultores están preocupados por el aumento de los costos de la alimentación del ganado.

Ucrania suministra a la UE algo menos del 60 % de su maíz y casi la mitad de un componente clave de los cereales necesarios para alimentar al ganado. Rusia, que proporciona a la UE el 40 % de sus necesidades de gas natural , es igualmente un importante proveedor de fertilizantes, trigo y otros productos básicos.

España está sintiendo los efectos tanto del aceite de girasol, que los supermercados están racionando, como de los cereales para la importantísima industria de la cría. Esos granos importados van a alimentar a unos 55 millones de cerdos.

Jaume Bernis, un criador de 58 años con 1.200 cerdos en su granja en el noreste de España, teme que la guerra aumente aún más el dolor que enfrenta su negocio debido al cambio climático y la sequía .

Desde octubre, los productos porcinos españoles han sufrido pérdidas debido a los altos costos, dijo Bernis. Esos costos son impulsados por China que almacena alimento para sus cerdos mientras se abre camino para salir de un devastador brote de peste porcina africana.

En los dos primeros días del asalto de Rusia a Ucrania, el precio de los cereales para la alimentación animal saltó un 10% en el mercado abierto de España.

"Nos enfrentamos a un momento de costos muy elevados y no sabemos qué nos espera", dijo Bernis. "Este es otro costo de librar una guerra en el siglo XXI".