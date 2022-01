´La gente no tiene dinero para comprar´

Ciudad de México.- En las llamadas tiendas de la esquina se vive la realidad de México. Los encargados o dueños de esos negocios escuchan todos los días historias de enfermedad y resquebrajamiento del tejido social por falta de dinero, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

"Me fías". "Aguántame, mi esposo perdió el trabajo". "Mi hija se fue a trabajar y me dejó a sus hijos". "Se divorció mi hija". "No tengo dinero". "No me han dado la pensión". "Se quedó sin trabajo mi hijo". Son sólo algunas de las frases que cada vez suenan con mayor frecuencia en las tiendas.