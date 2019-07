La fundación de J. K. Rowling, señalada por acoso

Cd. de México.

Según el diario The Times, la escritora no estaba al tanto de la situación, pero una vez que se enteró, tomó cartas en el asunto, por lo que la directora ejecutiva, Georgette Mulheir, fue retirada del cargo.



"Sabemos que al menos tres ex empleados sufrieron intimidaciones que les hicieron abandonar su puesto.



"El acoso y los prejuicios son numerosos, hemos visto gente llorando en los baños, y tampoco existen las mismas oportunidades, especialmente para las mujeres", denunció una fuente.



El agente de Rowling, Neil Blair, señaló que los problemas ya están identificados y que se tomarán acciones inmediatas.



La autora no está contenta con la situación, pues ella vivió situaciones similares en el pasado.



La organización nació en 2005 con el nombre de Children's High Level Group, y posteriormente fue nombrada Lumos en honor al encantamiento que los hechiceros de Hogwarts realizan para iluminar una habitación oscura.



La fundación pretende brindar oportunidades de desarrollo apropiadas para niños con problemas en Europa.