‘La forma del agua’ le da otra nominación

Nueva York, EU

Guillermo del Toro recibió una nominación a Mejor Director en los premios Movies for Grownups de AARP The Magazine, gracias a su cinta La Forma del Agua.

Además, la cinta de romance y fantasía se medirá por el honor a la Mejor Película con Star Wars: Los Últimos Jedi, ¡Huye!, Lady Bird y 3 Anuncios por un Crimen.

Por su trabajo en Una Cena Incómoda (Beatriz at Dinner), Salma Hayek competirá por el premio a la Mejor Actriz con Meryl Streep (The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono), Annette Bening (Film Stars Don’t Die in Liverpool), Judi Dench (Victoria y Abdul), y Frances McDormand (3 Anuncios por un Crimen).

OTROS EN LA COMPETENCIA

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq), Steve Carell (Batalla de los Sexos), Daniel Day-Lewis (El Hilo Fantasma), Gary Oldman (Las Horas Más Oscuras) y Tom Hanks (The Post) se disputarán el título de Mejor Actor.

También fue nominado el documental Chavela, sobre la vida de la cantante Chavela Vargas, dirigido por Catherine Gund y Daresha Kyi.

Se repartirán, asimismo, trofeos a Mejor Actuación de Reparto y Mejor Elenco, y por categorías como Mejor “Historia de Amor Adulta”.

Helen Mirren recibirá el premio a la trayectoria.