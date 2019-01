La forma de nuestro cerebro depende del ADN heredado

Nueva York, Estados Unidos.

Los científicos están muy lejos de comprender qué significa heredar un gen neandertal. Sin embargo, un equipo de científicos reveló este mes que dos elementos de ADN neandertal pueden haber cambiado la forma de nuestros cerebros. El estudio, publicado en Current Biology, da un atisbo a los cambios genéticos que influyeron en la evolución del cerebro humano.



Los neandertales y los humanos modernos son primos evolutivos cuyos ancestros divergieron hace unos 530 mil años. Los neandertales abandonaron África mucho antes que los humanos modernos y sus huesos han sido encontrados en toda Europa, Oriente Próximo e incluso Siberia.



Antes de desaparecer hace unos 40 mil años, dejaron a su paso señales de sofisticación: lanzas y joyería.



Sin embargo, los científicos se preguntan qué tanto se asemejaban a nosotros. Al medir el volumen al interior de los cráneos neandertales, los investigadores encontraron que sus cerebros eran, en promedio, tan grandes como los nuestros. Pero sus cerebros no imitaban la forma de los nuestros.



"Nosotros tenemos cerebros medio redondos", dijo Philipp Gunz, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania. "Todas las demás especies humanas tienen cajas craneanas alargadas".



Gunz y sus colegas estudian resonancias de cráneos para seguir la evolución del cerebro. Los cráneos más antiguos de humanos modernos, de hace 300 mil años, encerraban cerebros alargados -más parecidos a los de los neandertales que a los nuestros actuales.



Los cráneos de humanos modernos de hace 120 mil años muestran que los cerebros se habían vuelto más redondos. Pero hay un hueco en el registro de fósiles; los siguientes cráneos que han sido estudiados por el equipo de Gunz tienen 36 mil años. Estos poseen el aspecto redondo característico de los humanos actuales.



El equipo de Gunz revisó el ADN de 4 mil 468 personas en los Países Bajos y Alemania, buscando más de 50 mil marcadores genéticos comunes heredados de los antiguos neandertales. Compararon las formas de los cerebros de los voluntarios para ver si estaba asociada alguna variante neandertal.



Dos marcadores genéticos destacaron. Uno está vinculado con un gen llamado PHLPP1. Normalmente está inusitadamente activo en el cerebelo de personas con la versión neandertal. Este gen controla la producción de mielina, una manga aislante alrededor de las neuronas que es crucial para la comunicación de largo alcance en el cerebro. El otro está vinculado con un gen llamado UBR4, que en los portadores es menos activo en una región cerebral llamada el putamen. El UBR4 ayuda a las neuronas a dividirse en los cerebros infantiles.



La versión humana moderna de PHLPP1 puede haber producido mielina extra en el cerebelo. Y nuestra versión de UBR4 puede haber hecho que las neuronas crecieran más rápido en el putamen. Simon Fisher, co autor del nuevo estudio en el Instituto Max Planck de Psicolingüística en los Países Bajos, especuló que los humanos modernos evolucionaron poderes más sofisticados del idioma y quizás se volvieron mejores en la fabricación de herramientas.



Ambas cosas requieren que el cerebro envíe órdenes rápidas y precisas a los músculos. Y puede no ser coincidencia que el cerebelo y el putamen son partes cruciales de nuestros circuitos motores.