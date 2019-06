El Cairo, Egipto.

La FIFA asumirá el control de la Confederación Africana de Futbol (CAF) a partir del mes de agosto, según el acuerdo entre ambas organizaciones para que la secretaria general de la FIFA, la senegalesa Fatma Samoura, sea desde el próximo agosto y durante seis meses la delegada general para África.



Tras el anuncio, que llega a 24 horas de que empiece la Copa África, el presidente de la CAF, Ahmad Ahmad, justificó como necesario el acuerdo anunciado por las dos entidades y propuesto a su Comité Ejecutivo ayer en El Cairo, para asegurar la transparencia, la eficiencia y los más altos estándares de gobernanza.



"Llamé a la FIFA para que me ayudara a aclarar esta situación", indicó Ahmad después de que la CAF y la FIFA oficializaran la medida, un día antes del inicio de la máxima competición por naciones del continente y dos semanas después de que Ahmad fuera detenido e interrogado en Francia por un supuesto caso de corrupción.



El presidente dijo que "no es que FIFA tome el control de CAF, pero la CAF necesita a FIFA por ustedes", en alusión a las informaciones publicadas por la prensa sobre supuestas acusaciones injustas de corrupción.



Ahmad señaló que no hay corrupción en la CAF, pero afirmó que los periodistas continúan diciéndolo y eso justifica la toma de la medida.



El Comité Ejecutivo de la CAF aprobó por unanimidad el acuerdo a propuesta de su presidente, según un comunicado conjunto de la confederación y la FIFA, la víspera del encuentro entre Egipto y Zimbabue de apertura de la Copa de África de Naciones en El Cairo.



De acuerdo al comunicado, la FIFA auditará el organismo y Samoura actuará como delegada general del organismo para África durante un periodo de seis meses que empezará el 1 de agosto y que será renovado si ambos entes así lo acuerdan.



"Samoura estará asistida por un grupo de expertos que trabajarán con espíritu de colaboración con el presidente Ahmad y su equipo", dice el comunicado.



Entre otras funciones, revisará la gestión del organismo, incluido el control interno y administrativo, para asegurar la organización profesional y eficiente de todas las competiciones de la CAF.



Samoura seguirá siendo secretaria general de la FIFA, aunque delegará algunas funciones.



La FIFA y la CAF trabajarán de manera cercana en el interés de las federaciones africanas, agrega la nota.