´La ficha amarilla´ en Reynosa

La conocida por algunas generaciones Yolanda Ventura formó parte del reconocido grupo Parchís, el cual ya cumple más de 40 años de su éxito, en esta ocasión esta actriz, cantante y promotora de lectura vino a Reynosa como parte del programa del INBA "Leo...Luego éxito", evento que se llevó a cabo en la Secundaria Gral. # 5 "Ermilo Abreu Gómez", previo a su lectura en voz alta charló con los medios de comunicación presentes y abordó muchos temas como cine, teatro y su esposo Odiseo Bichir.

Además de hablar de su gusto por la lectura, inició diciendo que está por estrenar su más reciente cinta: "El día 24 de marzo, en el Festival Internacional de Cine Guadalajara, se estrena una película llamada "El Club de los idealistas", dirigida por Marcelo Tovar, un director mexicano muy destacado y tiene un sello muy personal; nos permitió improvisar muchísimo, fue una grata experiencia pues donde rodamos no había señal de celular, lo cual fue fantástico, nos permitió crear dentro y fuera de escena, donde mi personaje es de española".

Así mismo agregó que en la película comparte con Juan Pablo Medina, Claudia Ramírez, Tiaré Scanda, Giselle Kuri, Nailea Norvid y Andrés Palacios.

EL DOCUMENTAL

Y respecto a las expectativas del documental de Parchís que estrenaron en 2019 tras intensa campaña, afirmó que se cumplieron incluso se superaron, pues aunque les fue difícil lograrlo, la aportación económica de los fans fue una pieza clave para la realización del mismo, pero aseveró que lo mejor de todo es que todo lo que se contó fue la verdad, sin victimizar, pero sí muy real.

Pero lo más sorprendente para todo ellos, es que en Netflix lograron en México ser el documental número 7 más visto y en España el número 3.

SIN REENCUENTRO

Además dijo que sobre el reencuentro de Parchís no hay nada concretado, hubo algunos interesados en hacer tras los dos conciertos ofrecidos con otras agrupaciones de los 80´s los cuales califico como espectaculares, con una duración de 3 horas y media; pero quienes estaban interesados en continuar ya después no se han comunicado, por lo que por ahora no hay nada concreto, el reencuentro está en el aire.

ESPOSO SANO

La exintegrante del grupo Parchís aprovechó para aclarar que el estado de salud de su pareja, Odiseo Bichir, es bueno, tras sufrir una isquemia transitoria (micro coágulo) en septiembre que lo mantuvo tres días en el hospital por observación y que generó dejara de hablar por unas horas, pero considera que los medios lo convirtieron en una noticia sensacionalista, aseverando que está en perfectas condiciones.