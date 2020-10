La familia su prioridad

Para el cantautor yucateco la familia es tan importante en su música que hasta le ayudan en su trabajo.

El tema más importante en la mente de Aleks Syntek son sus hijos. El cantante asegura que mucho de lo que hace, lo hace pensando en los pequeños Natalia y Matías.

Incluso a la hora de componer, hacer letras con las que mande un mensaje y en las que se aprecie un esfuerzo de su parte, es prioridad.

La familia del también productor yucateco incluso participa en el orden de estreno de sus canciones, según les hayan gustado al escucharlas.

Así fue que eligió "La extinción de las especies" como el primer sencillo de su nuevo disco. Un tema con sonido rock con el que intenta concientizar acerca de los seres humanos y la autodestrucción.

Durante el confinamiento se ha dedicado a producir el álbum Anatomía del amor, en el que incluye 10 canciones, cada una con una reflexión distinta hecha en el encierro, acerca de temas como el trabajo, la familia, y el planeta, una "disección del amor", la llama.

En esta época también se ha acostumbrado a la comunicación virtual con sus fans, ha hecho streaming y trata de estar activo en sus redes.

"La depresión que las redes sociales pueden causar en los jóvenes me preocupa como papá, siempre alzaré la voz en pro de mis hijos; no puedo omitir estar presente ahí para que se sepa que estoy sacando música, que no me he extinguido" dijo entre risas.