La familia real tiembla

Fuentes cercanas al Príncipe Guillermo y su esposa Catalina Middleton aseguraron a Page Six que su familia no quiere verse involucrada en lo que consideran "una telenovela".

DESESPERADOS

El duque y la duquesa de Cambridge temen la incómoda atención que está a punto de golpear a la familia real gracias a la decisión de su hermano y su cuñada de sentarse para una entrevista que han prometido será reveladora.

"Guillermo y Catalina no podrían ser más discretos, no quieren involucrarse en este festival público, pero estoy seguro de que Guillermo está desesperadamente triste por todo esto", dijo una fuente al medio.

"Incluso cuando Enrique habló sobre las consecuencias con Enrique, no hubo informes de ellos. Y al no decir nada, ese es el movimiento más inteligente".

¡NO ESCUCHAN A NADIE!

William y Kate, que han estado encerrados por la pandemia en su casa de Norfolk con sus hijos, George, Charlotte y Louis, se esfuerzan por escuchar a los asesores que los rodean, mientras que "parece que Meghan y Harry no escuchan a nadie, dijo la fuente.

"No desean elevar esta telenovela; honestamente, es como ver a Elizabeth Hurley en ´The Royals´", agregó.

De acuerdo a el portal The Sun, fuentes cercanas a la familia real revelaron que tanto la Reina Isabel como el resto de su familia se encontraban desconcentrados por el hecho de que el programa con Oprah se transmitirá mientras el Príncipe se encuentra delicado en el hospital, sin embargo, la CBS se ha negado a posponer la salida de las exclusivas declaraciones.

Por otra parte, una fuente cercana a los Duques de Sussex explicó que la decisión de que la entrevista sea publicada o no, ya no depende de la pareja sino de las emisoras, quienes no están dispuestas a perder las ganancias por el programa ya preparado.

"Hay mucha gente que va a hablar de esto hasta que el programa salga al aire, pero la programación y todo el resto depende en última instancia de CBS, no estamos involucrados en ese lado de las cosas. Tal como está, no creo que haya ninguna intención por parte del creador del programa de cambiar la fecha de emisión", dijo la fuente

La decisión de realizar este programa se tomó después de que Meghan acusara a la familia real de "perpetuar falsedades" sobre ella y su esposo.