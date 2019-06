La exmujer de Robert de Niro le exige la mitad de su fortuna

Cd. de México.

Grace Hightower, ex esposa de Robert De Niro, exige que el actor le entregue el 50 por ciento de las ganancias que el actor obtuvo desde 2004.



A pesar de que existe un acuerdo prematrimonial en el que se aclara que en caso de divorcio, Hightower recibiría un departamento valuado en seis millones de dólares, medio millón en efectivo y una pensión anual de un millón de dólares, el equipo legal argumenta que no es justo si se considera que el histrión posee una fortuna valuada en los 500 millones de dólares, aproximadamente.



De Niro obtuvo sus ganancias gracias a trabajo actoral, además de su participación en las cadenas de restaurantes Nobu y Tribeca Grill.



Los abogados del protagonista de Taxi Driver aseguran que Hightower únicamente está buscando una manera de aprovecharse de su cliente.



"Se ha dedicado a buscar cada recibo de comidas, gastos, cargos de tarjetas de crédito y los pagos a cada empleado de Nobu", dijo uno de sus representantes.



Medios especializados prevén que el divorcio de Robert De Niro se convierta en uno de los más caros de la historia de Hollywood, similar a los casos de Harrison Ford y Melissa Mathison, en el que el histrión tuvo que pagar 72 millones de dólares a su ex pareja, o el de James Cameron y Linda Hamilton, en el que el cineasta entregó 44 millones.