La exigencia es un título.- Henry Martín

Henry Martín, delantero del América dejó claro que la exigencia que tiene el Club es lograr el campeonato en este Grita México A21 pese a haber terminado líder de la Fase Regular.

"Se piensa lo mismo, más siendo este club, siendo el más grande de México, se dice y no pasa nada: todo lo que hagas durante el torneo no va a ser importante si no logras el campeonato. Desde que llegas sabes que la exigencia es un título", explicó el atacante este martes en videoconferencia.

"Es un Clásico y se juegan con el corazón, no importa si llegas en un buen momento, se ha demostrado en todos los partidos o Liguillas, que quien haga bien las cosas se lleva la victoria".

El delantero de las Águilas comentó que el pobre cierre del equipo en Fase Regular le vino bien al grupo para corregir a tiempo de cara a la Fase Final.

"Cualquier equipo en estas instancias es difícil, complicado, no importa cómo vengas, al final lo importante es la cancha, nos sirvió haber perdido para aprender de eso", apuntó.

"En este punto venimos bien, venimos de aprender de nuestros errores, eso nos ha servido lo que nos ha pasado, a no dejar ni un minuto al rival porque te cuesta caro, muchas veces es difícil darle vuelta".

´INSOPORTABLES´

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, admitió que los jugadores de las Águilas son insoportables con la afición del club.

En un video difundido por seguidores que buscaban una firma o foto a las afueras del Nido de Coapa, el directivo reconoció que los futbolistas del club suelen tener una mala actitud con los aficionados, pese a que éste les ha insistido que cambien sus formas. Los aficionados se quejaron con el directivo, ya que algunos futbolistas se negaron a detenerse para darles un autógrafo o una foto. En otro video difundido, se observa como el delantero Henry Martín los rechaza mientras estos le piden una firma.

"¿No les podrías decir que sean un poquito más humildes con la afición?", le pregunta una aficionada a Baños en un video difundido en TikTok por la cuenta @clubfans11ca.

"¿Sabes cuántas veces se los he dicho?", contestó el directivo mientras firmaba una playera.

"Se les está subiendo mucho, Santiago", insistió la seguidora.

"Mucho, se vuelven insoportables (los jugadores)", finalizó Baños.