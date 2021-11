La exigencia en el América es un título: Henry Martín

CIUDAD DE MÉXICO.- Henry Martín, delantero del América , aseguró que la buena campaña que han tenido las Águilas no servirá de nada si al final no se consigue el título.

"Se piensa lo mismo, más siendo este club, siendo el más grande de México, se dice y no pasa nada: todo lo que hagas durante el torneo no va a ser importante si no logras el campeonato. Desde que llegas sabes que la exigencia es un título", explicó el atacante este martes en videoconferencia.

"Es un Clásico y se juegan con el corazón, no importa si llegas en un buen momento, se ha demostrado en todos los partidos o Liguillas, que quien haga bien las cosas se lleva la victoria".

El delantero de las Águilas comentó que el pobre cierre del equipo en Fase Regular le vino bien al grupo para corregir a tiempo de cara a la Fase Final.

"Cualquier equipo en estas instancias es difícil, complicado, no importa cómo vengas, al final lo importante es la cancha, nos sirvió haber perdido para aprender de eso", apuntó.

"En este punto venimos bien, venimos de aprender de nuestros errores, eso nos ha servido lo que nos ha pasado, a no dejar ni un minuto al rival porque te cuesta caro, muchas veces es difícil darle vuelta".