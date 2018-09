La ex Spice Girl Mel B revela intento de suicidio

Mel B, componente de las Spice Girls, la célebre banda femenina de los años noventa, está en una situación vital delicada. A su complicado proceso de divorcio se une que, a finales de agosto, ingresó en rehabilitación de forma voluntaria por su adicción al alcohol y las drogas, como ella misma contó.

Ese periplo vital lo contará en su próximo libro, la autobiografía Brutally Honest (Brutalmente honesta) que verá la luz el próximo mes de noviembre. Sin embargo, algunos medios ya se han hecho con un adelanto del mismo y han podido conocer que Melanie Brown, de 43 años, intentó suicidarse. De hecho, esos intentos tuvieron lugar en dos ocasiones: cuando era una adolescente de apenas 14 años y también en 2014, cuando ingirió más de 200 pastillas (mirándose en el espejo del baño mientras lo hacía) y tuvo que someterse a un lavado de estómago de urgencia.

Ese intento de suicidio tuvo lugar en un momento complicado para el matrimonio entre Brown y su entonces marido, el productor Stephen Belafonte. Entonces, según apuntan ciertos medios, él le estaba siendo infiel, algo de lo que la cantante le ha acusado en más de una ocasión. Pero fue precisamente Belafonte quien salvó a Brown en ese momento, puesto que descubrió a su mujer en el baño y pudo ayudarla. Ese intento de suicidio fue lo que impidió a Mel B asistir a la final de Factor X en su edición estadounidense, de la que es jurado, según la revista francesa Closer.

La publicación también ha dado detalles de cómo está siendo el complejo proceso judicial que rodea a la separación, que se está dirimiendo en Los Ángeles. Si la cantante ya arrancó de su piel un tatuaje con el nombre de Belafonte, ahora busca sacarle a él completamente de su vida: ya le acusó de maltrato y chantaje y logró una orden de alejamiento. Su pareja no se ha quedado atrás en cuanto a acusaciones. Según han publicado algunos medios, Belafonte ha acusado a Mel B de no cuidar de sus hijas a causa de su adicción al alcohol. El productor asegura que no quiere impedir que la cantante vea a las niñas, pero una vez que consiga curarse; él busca la custodia total.

Por otra parte, la antigua niñera de la familia ha asegurado que la cantante es "la peor madre del mundo" y que invitaba a diferentes hombres a casa a menudo y cuando estaban sus hijas presentes. También ha dado cuenta de sus adicciones, entre ellas la cocaína y los medicamentos, y de cómo la mandaba a comprar más de una docena de botellas de vino, cerveza y alcohol que consumía en pocos días desde las 10 de la mañana hasta caer rendida por la noche.