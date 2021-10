La 'estafa' que llevó a Rosario Robles a prisión

Una vez más, Rosario Robles, señalada en el caso de la "Estafa Maestra", no logró el beneficio de la prisión domiciliaria. Aquí te contamos las acusaciones, la pena que exige la FGR y lo que la ex funcionaria ha dicho desde prisión.

Se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público porque supuestamente fue omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados cuando estuvo al frente de esas dependencias.

En 2015, en su informe sobre la Cuenta Pública de 2013, la ASF determinó que un grupo de al menos 11 ex servidores públicos participó en la maquinación del desfalco de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, con la anuencia u omisión de Robles y la conducción intelectual del ex Oficial Mayor Emilio Zebadúa.

El caso fue nombrado "Estafa Maestra".

El 8 de agosto de 2019 acudió a la primera audiencia en el Reclusorio Sur. El juez de control era Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano.

El 12 de agosto, nuevamente compareció y entregó 39 pruebas a su favor.

El 13 de agosto de ese año, tras 12 horas de audiencia, fue vinculada a proceso y desde entonces permanece en el Penal de Santa Martha Acatitla.

ASÍ LO DIJO

El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles".

La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido imponerle 21 años de cárcel y el pago de una reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Se dice que 10 dependencias públicas y ocho universidades triangularon recursos públicos. ¿Por qué soy la única a la que persiguieron?".

En marzo de 2021, Robles renunció a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar el procedimiento abreviado, un beneficio mediante el que se declararía culpable de las omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra a cambio de una sentencia mínima.

La prisión preventiva en contra de la ex titular de Sedesol y Sedatu ha sido mantenida con base en la existencia de registros domiciliarios y de una licencia de conducir que la propia Robles ha denunciado como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos económicos y redes familiares que, para la autoridad, le facilitarían la evasión de la justicia.

Me pregunto ¿me mandaron a Santa Martha por una licencia falsa? Me la inventaron, me han obstaculizado en todo momento el poder cambiar mi medida cautelar".