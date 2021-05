La duquesa Meghan publicará libro para niños

Surgió de un poema que le escribió Meghan a Enrique por su primer Día del Padre tras el nacimiento de Archie, señala la misiva.

Noticia Relacionada Repunta en pandemia negocio de influencers

"Ese poema se convirtió en esta historia", dijo Meghan. "Christian lo matizó en hermosas y etéreas ilustraciones de acuarela que capturan la calidez, la alegría y el consuelo de la relación entre padres e hijos de todo tipo; esta representación era especialmente importante para mí, y Christian y yo trabajamos estrechamente para retratar este lazo especial a través de un lente inclusivo".

El libro es uno de varios proyectos que Meghan y Enrique han anunciado desde que renunciaron a sus deberes reales a comienzos de 2020. Meghan, la actriz conocida previamente como Meghan Markle, narró la película de Disney sobre naturaleza "Elephant" y la pareja tiene un contrato con Netflix. Su primer proyecto para el servicio de streaming se enfoca en los Juegos Invictus, una competencia para personal militar con enfermedades y lesiones así como veteranos que ha sido apoyado por Enrique.

Archie cumple 2 años el jueves. Meghan y Enrique esperan a su segundo hijo, una niña, para más adelante este año.

Robinson escribió e ilustró "Another" y "You Matter" además de ganar reconocimientos Caldecott y Coretta Scott King por su arte en "Last Stop on Market Street".