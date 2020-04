La diversión está en casa

Unidos es increíble la capacidad que tiene Pixar para contar historias universales en mundos fantásticos y de manera totalmente inesperada.

Unidos cuenta la historia de dos elfos que reciben un regalo especial, un embrujo que puede hacer que su padre regrese a pasar un día con ellos.

Es un mundo lleno de criaturas mágicas, pero ya sin magia.

Así arranca una gran aventura, donde ambos deben probar su valentía para poder volver a convivir con su papá.

La película se estreno recientemente en cines y aceleró su llegada a plataformas digitales por el cierre de pantallas.

La cinta es muy divertida, con un humor que agradará a chicos y grandes, y pese a lo ligero de su trama toca temas serios para los adultos.

Es una historia sobre el valor que le damos a la familia, sobre como una familia diferente encuentra la manera de sobrevivir, pero sobre todo del amor y apoyo entre hermanos.

Los muy sensibles es básico que tengan kleenex a la mano, ya que rumbo al final el viaje se vuelve tremendamente emotivo.

Técnicamente la película es impecable y destaca la animación y sobre todo el manejo del sonido.

Las voces en inglés son prestadas por Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus y Octavia Spencer, esta última es sensacional.

Unidos es una historia muy bella que los transportará a un mundo nuevo, y vale la pena hacer el viaje con toda su familia.

¿NO ES ROMÁNTICO?

U

na chica crece desencantada de las comedias románticas y un día su vida se convierte en una en la comedia ¿No es Romántico?

Al sufrir un golpe en la cabeza Natalie despierta en una realidad alterna de su vida, donde su departamento es inmenso, luce glamorosa todo el tiempo y los chicos se fijan en ella.

La cinta, protagonizada por Rebel Wilson, se mofa de la perfección que existe en las cintas del género, donde todo parece ser de fantasía.

Wilson es muy simpática y el papel le viene como anillo al dedo y le permite lucirse con el material.

Parte del encanto son los homenajes a varias películas del género y dos sensacionales números musicales de éxitos de los años 80.

Como uno de sus galanes Liam Hemsworth demuestra que también es bueno para la comedia, aunque es malo para el baile.

Su otro interés amoroso es Adam Devine, quien ya hizo pareja con Wilson en las cintas de Pitch Perfect.

Y aunque resulta ser tan cursi y azucarada como las cintas de las que se burlan, aporta suficientes carcajadas y resulta muy efectiva.

EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

T

res amigas muy distintas entre sí deciden vengarse de sus respectivos ex maridos que las dejaron por mujeres más jóvenes. Podría parecer una película "del montón" como tantas que se hicieron en los noventas, pero lo que hace notable a El Club de las Divorciadas es su elenco. Bette Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton dan vida a sus personajes con el consabido toque personal que los hace memorables, tienen mucha química y se mueven con facilidad en el terreno de la comedia. Junto a ellas, presencias como Maggie Smith y Sarah Jessica Parker completan una disfrutable experiencia sobre la emancipación femenina, el proceso de auto afirmación y la recuperación de la confianza y el amor por sí mismas. La cinta incluye una inolvidable versión del éxito pop "You Don´t Own Me" y la aparición de Ivana, la ex esposa de Donald Trump. (Edgardo Reséndiz)

YO SOY BETTY, LA FEA

E

n pocas palabras: Yo Soy Betty, La Fea es la telenovela que rompió los paradigmas del género, se convirtió en referente e influencia internacional. La historia de Beatriz Pinzón Solano, la poco agraciada economista que entra a trabajar como secretaria a una casa de modas y enamora al jefe ha sido replicada en varios países (México y Estados Unidos, entre ellos), pero la original colombiana sigue siendo la mejor. Tiene personajes frescos y diferentes, situaciones de comedia y de romance manejadas con maestría y un ritmo narrativo que no da tregua y literalmente obliga a maratonear. Yo Soy Betty, La Fea no tiene desperdicio. (Edgardo Reséndiz)