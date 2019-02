La disputa por los Oscares: una empleada doméstica enfrenta a una esposa frustrada y una reina enloquecida

Ciudad de México.- Una empleada doméstica deberá enfrentarse, en una feroz batalla, contra una esposa frustrada, una reina enloquecida, una estafadora, y una estrella pop ascendente que quieren llevarse a su casa el Oscar, en la ceremonia de este domingo.

La oaxaqueña Yalitza Aparicio, está en la competencia de mejor actriz protagónica en la cinta Roma (Roma), en la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

Para el evento, el más famoso de todos los festivales cinematográficos del planeta, la mexicana llena la cuota étnica que cada año cumplen las nominaciones mayores. Sin embargo, como debutante tiene escasas posibilidades frente a sus competidoras de mayor trayectoria: Glenn Close, por La Esposa Fiel (The Wife); Olivia Colman por La Favorita (The Favourite); y Melissa McCarthy por ¿Podrías perdonarme? (Can you even forgive me?).

Con menos favor de la crítica, aunque sin ser descartada, se encuentra Lady Gaga por Nace una Estrella (A star is born).

En la categoría de mejor película, la mexicana Roma se erige como una de las candidatas a vencer. La producción de Netflix, dirigida por Alfonso Cuarón, ha cautivado al público en el mundo por su propuesta nostálgica que retrata, en blanco y negro, a México al inicio de la década de los 70. En ese universo se ve un drama doble de una criada y la patrona que enfrentan, cada una a su manera, el abandono de sus parejas.

Su principal competidora es el drama de época La Favorita, una sofisticada producción que conjuga estupendas actuaciones, gran presupuesto y una historia original. A su lado en la categoría principal, también con enormes posibilidades, está Green Book: una amistad sin fronteras (Green Book), un cálido drama racial que tiene, también, el sello de impecables actuaciones.

Completan la lista, con menos posibilidades, la comedia de acción El Inflitrado del KKKlan (BlacKKKlansman); la historia de Freddie Mercury en Rapsodia Bohemia (Bohemian Rhapsody); la biografía secreta de Dick Cheney en El Vicepresidente; más allá del poder (Vice); la relación tormentosa de cantantes en Nace una Estrella; y la sorpresiva épica Pantera Negra (Black Phanter), la primera cinta de superhéroes en ser nominada para mejor cinta.

La estatuilla para director también se quedará entre realizadores de primera fila: Cuarón lleva mano por recrear con fidelidad la Ciudad de México y manejar con virtuosismo una tragedia familiar en medio de tiempos tormentosos. Le sigue muy de cerca Yorgos Lantimos que, en La Favorita, enmarca un rígido relato victoriano, en escenarios naturales grandes y barrocos, con una fotografía inusual de planos distorsionados y música hipnótica.

Le van a la saga Adam McKay, por El Vicepresidente; Spike Lee por El Infiltrado del KKKlan; y Pawel Pawlikowski, que presenta una un romance tempestuoso europeo, también en blanco y negro, en Guerra Fría (Cold war)

El rubro de actor estelar está tremendamente reñido, sin favorito visible: Remi Malek deslumbró en la biografía del líder del grupo Queen. Sin embargo Christian Bale también hace un trabajo soberbio como el poderoso político detrás de las sombras en la Casa Blanca en El Vicepresidente; Willem Dafoe enternece como el genio atormentado en Van Gogh en las puertas de la eternidad (At eternity´s gate). Viggo Mortensen, excelso, como de costumbre, hace el papel de un rudo chofer de corazón de oro en Green Book; y Bradley Cooper demuestra que también puede hacer drama en Nace una Estrella.

En la categoría femenil de reparto, la simpatía se enfoca en la compatriota Marina de Tavira, como la sufrida ama de casa de clase media en Roma. Sin embargo, la real competencia está en la cinta La Favorita, donde Rachel Weisz y Emma Stone, en un magistral duelo histriónico, compiten por conseguir los favores de la Reina de Inglaterra.

Regina King luce como la madre abnegada y dispuesta a viajar hasta el fin del mundo para defender a su hija en Si la colonia hablara (If Beale Street could tlak); Amy Adams hace un buen papel, aunque discreto, como la consorte de El Vicepresidente.

El trofeo para el actor de apoyo se cierra en dos candidatos: Mahershala Ali, como el refinado y petulante músico negro de Green Book, y el estafador homosexual y bohemio Richard E. Grant en ¿Podrías perdonarme? Los escoltan con interpretaciones menos vistosas Sam Rockwell como George W. Bush en El Vicepresidente; Sam Elliott, como el asistente que vive a la sombra de su famoso hermano en Nace una Estrella; y Adam Driver, el policía que hace malabares para mantener en secreto su identidad en El Infiltrado del KKKlan.

Parece ser que Roma es la única apuesta segura para ganar la categoría de cinta extranjera. Por simple lógica, al ser también enlistada en el rubro principal, fue vista por la Academia como la mejor de las foráneas. Enfrenta a Guerra Fría (Polonia); a un grupo de raterillos de buen corazón en Un asunto de familia (Shoplifters, Japón); el drama de un chico dejado a la deriva en Cafernaúm: la ciudad olvidada (Capharnaum, Líbano); y Never Look Away (Alemania).

En esta 91 entrega de la estatuilla, Roma también está nominada para los premios en cinematografía, diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido y guión original.

La esperanza, en México es que Cuarón prolongue la racha de directores mexicanos que han triunfado en la ceremonia. Él mismo fue galardonado como en el 2014 por Gravedad (Gravity); al año siguiente triunfó, por película y director Alejandro González Iñárritu, por Birdman; en el 2016 González repitió como director con El Renacido (The Revenant); y en el 2018 Guillermo del Toro conquistó los trofeos por película y director con La Forma del Agua (The shape of water).

