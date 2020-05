La discrepancia de Bisogno en ausencia deChapoy

Al parecer desde que Pati Chapoy está transmitiendo su programa "Ventaneando" desde su casa, el programa ha quedado a cargo de su segunda al mando, Rosario Murrieta. Este cambio hace ver que no todos estén de acuerdo; recientemente, nos cuentan, hubo una discusión con Daniel Bisogno, quien al parecer no acata las órdenes de Rosario, pues regularmente cuando Chapoy no está, es Daniel quien se queda al frente. Personal de la producción fue testigo de las discrepancias entre productora y conductor.