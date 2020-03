La Diosa de la música pop

La ganadora del Premio de la Academia, Cher, viene al Valle de Texas y será el escenario de Bert Ogden Arena, quien albergue su espectacular concierto como parte de "Here we go again tour 2020" con el que llega a esta frontera, este próximo 8 de marzo.

Cher, cuyo nombre completo es Cherilyn Sarkisian, se presentará en la arena de Edinburg, la legendaria estrella de la música y el cine ha estado activa desde 1963, cantando, bailando y actuando en el corazón de Estados Unidos desde la década de 1960 y ahora el público de ambas fronteras podrá presenciar este extraordinario espectáculo con gran despliegue tecnología en audio y video así como extravagantes y visitas vestuarios.

"Here we go again tour 2020" llega a Bert Ogden Arena de la ciudad de Edinburg, Texas y aún tienes tiempo de adquirir boletos antes de que se agoten.

