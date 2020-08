La dinastía continúa

Con 3 peleas ganadas, invicto hasta el momento, Néstor Garza Junior ha demostrado que tiene los tamaños para seguir los pasos de su padre arriba del ring. Aún no saben si será el "Tigrillo" o el "Tigre Junior", pero lo que si saben, es que se trata del hijo del único Campeón del Mundo que ha tenido el boxeo de Reynosa en su historia.

"Él dice que ya quiere pelear otra vez, yo me siento muy orgulloso de que quiera seguir mis pasos aunque también me dan nervios, pero preparándolo bien creo que puede lograr algo importante, yo lo estoy viendo muy bien, le está echando ganas y lo hace porque le gusta, no por complacerme a mi", comentó Néstor, el papá, quien se le ha pegado como estampilla en los entrenamientos que realizan en el Valle de Texas.

El chamaco apenas tiene 15 años pero físicamente ya rebasa a su padre, tiene brazos largos y lo más importante, también sabe tirar zarpazos.

"Me heredó la zurda, el gancho izquierdo era lo mío y lo tira muy bien, pega fuere, además es más alto que yo y seguirá creciendo así que tendrá mucho alcance", explicó.

Independientemente de si triunfa o no en el box, el "Tigre" disfruta cada momento con su cachorro y tratará de llevarlo siempre por el buen camino.

"Poco a poco le estoy inculcando box y también lo que no debe de hacer, que no caiga en los errores que yo tuve, tiene el apoyo de su mamá, de su papá y de la familia, ahora está en él", afirmó el ex campeón del mundo.

Han pasado más de 20 años de aquel título mundial que conquistó Néstor (un 12 de diciembre de 1998) y nadie ha podido repetir la hazaña.

"Pues desgraciadamente no hemos tenido otro campeón pero vamos a ver, por ahí andan muchos prospectos no nada más mi hijo, está Baltazar Junior y mi primo el "Tigre" Castañeda, esperemos que tengan el apoyo que se necesita", dijo.

Néstor Junior nació en McAllen, Texas pero su sangre es cien por ciento reynosense así que la dinastía Garza tiene cuerda para rato.