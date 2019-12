La demandan por imagen

Sarah Jessica Parker fue demandada por 150 mil dólares por haber publicado una imagen por usar una fotografía sin autorización de su autor, reportó The Blast.

De acuerdo con documentos legales, el demandante es el fotógrafo Daniel Herrick, quien acusa a la actriz y su negocio, Very Fetching Company de que nunca solicitaron ningún permiso ni pagaron los derechos para hacer uso de la imagen en el que la intérprete aparece caminando por las calles de Nueva York.

"Los demandados no licenciaron la fotografía del demandante para usarla en su sitio web. Infringieron los derechos del autor del demandante en la fotografía al reproducir y mostrar la imagen públicamente", señalan documentos legales.

Además de la demanda por 150 mil dólares, el fotógrafo también busca que los honorarios de su abogado también sean pagados por la estrella de Sex and the City, además de que también solicitó una orden judicial para que Parker no pueda usar su trabajo en el futuro.