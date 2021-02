La defiende

La productora se defendió acerca de quienes dicen debería hacer modificaciones, entre ellas la de los protagonistas, y señala que ella está abierta a escuchar comentarios, pero lo que no permitirá son las groserías y ofensas de las que ha sido víctima Molina.

Noticia Relacionada Fuertes rumores alborotan a fans

"Que si me gusta que si no me gusta la historia que hay que quitar, que hay que poner, pues lo platicamos, pero agredir así me parece horrendo, que sean tan vulgares y esto es un ´#MeToo´ pero ahora con discriminación, ¿qué es esto?, ¿dónde estamos?", detalló.

Pese a esto, Carmen agradece las muestras de cariño que su protagonista ha recibido del medio artístico y de los fans.

"Me sorprende también mucho (las muestras de cariño hacia Fátima) y se los agradezco infinitamente, de conductores de televisión de programas de espectáculos que también la apoyan.

"No es un mensaje menor, no es que ´tengo una uña enterrada en el pie´, no. Estas hablando de discriminación y eso es horrendo", confesó.