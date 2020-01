La defiende esposa de López Obrador

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al Ayuntamiento de Guadalajara le devuelvan los instrumentos y bocinas que le fueron decomisados a la cantante Flor Amargo, el viernes por la noche.

"Ayuntamiento de Guadalajara, devuelva por favor sus instrumentos y bocinas de Flor Amargo. El arte transforma, por ello, ocúpense más de los delincuentes y violentos, antes que de los artistas que dignifican lo mejor del ser humano", escribió Gutiérrez en su cuenta de Facebook.

APOYA ARTISTAS CALLEJEROS

En otro mensaje, la también escritora, mandó saludos a los artistas callejeros a quienes consideró como valientes y creativos.

La cantante Flor Amargo respondió el gesto con un agradecimiento que hizo llegar a través de la misma vía.

"Estoy verdaderamente conmovida por todo el apoyo que me han dado. Les agradezco a todos los que tomaron un minuto de su día para mandarme un mensaje de amor y solidaridad, a los que me defendieron y a los que me dieron tantas ideas de cómo convertir esta experiencia en algo positivo.

TODO POR EL ARTE

"Sobretodo no tengo palabras para agradecer a Beatriz Gutiérrez Müller una mujer a la que siempre he admirado, muchas pero muchas gracias por defender el arte".