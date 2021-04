El abogado defensor Eric Nelson, que busca sembrar dudas en las mentes del jurado de que Floyd murió debido a la rodilla de Chauvin en su cuello durante nueve minutos y medio, llamó al estrado a Nicole Mackenzie, una oficial de entrenamiento de la policía de Minneapolis, para exponer sobre la condición.

Noticia Relacionada La defensa comienza el caso en el juicio de un ex policía por la muerte de Floyd

Mientras Floyd estaba inmovilizado contra el suelo, un oficial relativamente nuevo en la escena mencionó que el hombre negro de 46 años podría estar sufriendo un delirio de excitación.

Mackenzie testificó que a los oficiales entrantes se les dice cómo reconocer los signos del delirio excitado: los sospechosos pueden ser incoherentes, exhibir una fuerza extraordinaria, estar sudorosos o sufrir una temperatura corporal anormalmente baja, o parecer que se rompieron de repente. A los oficiales se les dice que las enfermedades cardiovasculares, el uso de drogas ilegales o los problemas mentales pueden desencadenar un delirio excitado, dijo.

Dijo que los agentes también están entrenados para poner a un sospechoso en una posición de recuperación y llamar a los paramédicos, porque una persona puede sufrir un paro cardíaco rápidamente.

El abogado de Chauvin también obtuvo el martes el testimonio de otro testigo de que Floyd entró en pánico y lloró una y otra vez: "¡Por favor, por favor, no me mates!" cuando los agentes se acercaron por primera vez a su camioneta a punta de pistola el día de su muerte. Y el abogado defensor sacó a relucir un arresto en 2019 en el que Floyd sufría de presión arterial peligrosamente alta y confesó haber consumido mucho opioides.

Chauvin, un hombre blanco de 45 años, está siendo juzgado por cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd en mayo pasado después de su arresto por sospecha de pasar 20 dólares falsificados en un mercado del vecindario.

Nelson ha argumentado que Floyd murió debido a su uso de drogas ilegales y problemas de salud subyacentes, incluida la presión arterial alta y enfermedades cardíacas. Se descubrieron fentanilo y metanfetamina en su sistema.

Mackenzie testificó que brinda capacitación sobre el delirio emocionado solo a los nuevos reclutas. Y el juez Peter Cahill advirtió a los miembros del jurado que no hay evidencia de que Chauvin tuviera el entrenamiento.

En el contrainterrogatorio de los fiscales, Mackenzie dijo que los oficiales están obligados a realizar resucitación cardiopulmonar cuando el pulso de alguien se detiene o la persona deja de responder. También dijo que acudiría a un médico de la sala de emergencias para diagnosticar el delirio por excitación.

Un experto en medicina forense descartó previamente la sugerencia de delirio excitado de Nelson durante el caso de la fiscalía. El Dr. Bill Smock, cirujano de la policía del departamento de Louisville, Kentucky, dijo que Floyd no cumplía con ninguno de los 10 criterios desarrollados por el Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia.

La defensa abrió su caso el martes después de que la fiscalía descansara luego de 11 días de testimonio y una montaña de evidencia en video.

Los primeros testigos de Nelson, un oficial de policía y paramédico de Minneapolis ahora retirado, testificaron sobre un incidente del 6 de mayo de 2019 en el que Floyd fue arrestado. Eso fue un año antes de su encuentro fatal con Chauvin.

El ex oficial Scott Creighton dijo que sacó su arma y sacó a Floyd de un automóvil después de que Floyd no cumpliera con las órdenes de mostrar sus manos. Nelson hizo dos preguntas con el objetivo de que el jurado pensara en Floyd tragando drogas, pero Creighton dijo que no vio a Floyd tomar nada.

Otro testigo que respondió a esa llamada, la ahora paramédica retirada Michelle Moseng, testificó que Floyd le dijo que había estado tomando varios opioides aproximadamente cada 20 minutos.

"Le pregunté por qué y dijo que era porque era adicto", dijo Moseng, quien describió el comportamiento de Floyd como "elevado y agitado" antes de que el juez borrara ese comentario del expediente.

Moseng también dijo que recomendó llevar a Floyd al hospital basándose en su presión arterial alta, que midió en 216 sobre 160.

En el interrogatorio, la fiscal Erin Eldridge consiguió que Moseng testificara que la producción respiratoria, el pulso, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma y los ritmos cardíacos de Floyd eran normales. Eldridge dijo que Floyd fue llevado al hospital y dado de alta dos horas después.

Los expertos médicos de la fiscalía testificaron anteriormente que Floyd murió por falta de oxígeno porque su respiración estaba restringida cuando la policía lo mantuvo boca abajo, con las manos esposadas a la espalda y la rodilla de Chauvin en el cuello.

Los expertos de la fiscalía rechazaron la idea de que el uso de drogas de Floyd o los problemas de salud subyacentes causaron su muerte. De hecho, un experto en cardiología dijo el lunes que Floyd parecía tener "un corazón excepcionalmente fuerte".

Otro testigo de la defensa el martes fue Shawanda Hill, quien estaba en la camioneta con Floyd antes de su desafortunado encuentro con Chauvin. Ella dijo que Floyd se quedó dormido en algún momento y pareció sorprendido cuando se dio cuenta de que la policía estaba allí.

Cuando vio a un oficial en la ventana con una pistola, Floyd "instantáneamente agarró el volante y dijo: 'Por favor, por favor, no me mates. Por favor, por favor, no me dispares. No me dispares. Que hice Solo dime lo que hice. Por favor, no mates. Por favor, no me disparen '", testificó Hill.

Nelson también trató de reforzar las sugerencias anteriores de que las acciones de los oficiales estaban influenciadas por lo que percibían como espectadores hostiles que le gritaban a Chauvin que se soltara del cuello de Floyd.

El oficial de policía de Minneapolis Park, Peter Chang, quien ayudó en la escena ese día, testificó que vio una "multitud" creciendo al otro lado de la calle que "se estaba volviendo más ruidosa y agresiva, muchos gritos al otro lado de la calle".

"¿Eso le causó alguna preocupación?" preguntó Nelson, quien reprodujo imágenes de la cámara corporal de Chang en las que se puede escuchar a los transeúntes gritando y volviéndose cada vez más frenéticos.

"Preocupación por la seguridad de los oficiales, sí", respondió Chang.

Al ser interrogado por la fiscalía, Chang dijo que asumió que los agentes estaban bien porque sabía que eran cuatro y nunca pidieron ayuda por radio.

Nelson no ha dicho si Chauvin subirá al estrado. Testificar podría exponerlo a un contrainterrogatorio devastador, pero también podría darle al jurado la oportunidad de ver cualquier remordimiento o simpatía por parte del oficial.