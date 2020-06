La danza su pasión

La joven bailarina Enya Mónica Aldaz Galicia, quien actualmente cuenta con 20 años y es originaria de Reynosa, Tamaulipas, ha logrado en 13 años dentro de esta disciplina artista destacar y obtener una preparación de primer nivel que la ha llevado a competencias internacionales a Canada y a prepararse en las mejores escuelas de Londres, Inglaterra como Phyllis Bedells Bursary.





Aldaz Galicia, desde los 7 años comenzó a estudiar danza clásica y contemporánea, a la fecha son más de 13 años que lleva dentro de la danza y preparándose de manera profesional 6 años y siempre ha contado con su herramienta del éxito, el apoyo de sus padres Susana Galicia Rodríguez y Netzahualcóyotl Aldaz.





Al cuestionar a esta destacada bailarina, ¿Dónde iniciaste tu preparación?, respondió: "Comencé en Casa de la Cultura de Reynosa, ahí descubrí la danza clásica y la danza contemporánea, de la mano de los maestros Iván de la Cruz y Taydée Hernández, respectivamente".





BRILLANTE EN EL ESCENARIO

Esta brillante reynosense ha recibido su instrucción dancística en Casa de la Cultura de Reynosa, Ballet Club México, Casa del Lago UNAM y la Cantera, lo que le ha dado un grandes resultados sobre el escenario y ahora su sueño es

bailar en una compañía de danza contemporánea como CEPRODAC o Delfos.









¿Pensaste llegar hasta donde has llegado ahora?: "No, jamás me hubiera imaginado vivir en la Ciudad de México, ir a Londres a hacer lo que más me gusta en Phyllis Bedells Bursary , tampoco me imaginé estar en Canadá en una de las competencias más importantes del mundo del ballet rodeada de jóvenes bailarines de todo el mundo, pero es un sueño cumplido a base de empeño y disciplina".





Al preguntarle ¿Que más metas tienes por cumplir?, explicó: "Mi meta de este año es entrar a una escuela profesional de danza contemporánea"





Además este talento reynosense deja muy claro que los sueños se cumplen, pero se debe trabajar duro para ello y dijo: "A quienes como yo tienen un gran sueño en la vida, les recomiendo que trabajen muy duro, que tomen algo de inspiración para que siempre estén trabajando por ser como esa persona y que nunca se den por vencidos; porque cuando menos lo esperen, llegará lo que siempre han esperado".





METAS LOGRADAS

¿Qué es lo más importante para lograr metas artísticas, como las tuyas?: "Siempre ha sido el apoyo de mis padres lo más importante, ellos son quienes me han ayudado a lograr todo, también el tener maestros que siempre me inspiren y crean en mi, lo más importante es tener las ganas de lograr mis metas y trabajar muy duro por ellas"





Sin duda base del éxito de esta bailarina, son quienes la forjaron, sus maestros: "

Mi maestro de ballet en Reynosa fue Iván de la Cruz; de danza contemporánea Taydée Hernández, en la Ciudad de México mis maestros de ballet fueron , Victoria Treviño, Ricardo Vargas, Andrea Suárez, Rodrigo Viteri, Gerardo Gil, Domingo Rubio, Darren McIntyre, Blandine Lamaison y de danza contemporánea Cynthia Dueñas, Carlo Huerta, Francisco Córdova y Rakesh Sukesh, a todos ellos agradezco su empeño y la disciplina que me inculcaron por ello el llegado hasta donde estoy ahora".





Pero Enya Mónica Aldaz Galicia, también dijo que ha enfrentado dificultades como el rechazo en algunas de las escuelas, donde quize estudiar y no pudo; pero gracias a eso he tenido otras oportunidades maravillosas.





Respecto a ¿Cuál es su meta a largo plazo dentro del mundo de la danza?, aseveró: "Crear mi propia compañía donde pueda contratar a mis bailarines con un sueldo estable y a la vez crear una fundación en la que pueda ayudar a los jóvenes bailarines, brindando becas para estudiar en el extranjero o para estudiar dentro de México, trayendo a maestros para que amplíen su conocimientos y formas de movimiento.





EXCELENTE PREPARACIÓN





Enya Mónica Aldaz Galicia inició sus estudios en danza clásica en el año 2007 como hobbie en la Casa de la Cultura de Reynosa hasta principios del año 2015. En el 2012 entra a la Escuela de Iniciación Artística Asociadas del INBA en el área de danza contemporánea y en el año 2015 se gradúa.





Cuando cumple 12 años decide que quería ser bailarina y empeza a hacer audiciones en Monterrey y la Ciudad de México. En el 2014 le ofrecen una beca completa en un curso de verano en Ballet Club México que se encuentra en la Ciudad de México.





SIEMPRE EN LA CIMA

Meses después hace examen de Intermediate de la Royal Academy of Dance donde obtuvo el puntaje más alto de la escuela y gana una beca completa de un año y en febrero de 2015 ya estaba viviendo en la Ciudad de México.





Cada año hacía exámenes y cuando hice el nivel Advanced 1 era menor de 17 años y fue invitada al Phyllis Bedells Bursary en Londres Inglaterra. En ese mismo año recibe mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud Jóvenes Tamaulipas.

En el año 2019 después de presentar el nivel Avanced 2 y obtener distinción participa en el Genee International Ballet Competition en Toronto Canadá.





GRANDES LOGROS

Durante un tiempo fue parte de la compañía Ballet Joven Ciudad de México, también he participado en ballets como Coppelia, Lago de los Cisnes, Giselle, El Espejo de los Lirios, Nochebuena y Elementos entre otros.