La dan de alta

La vedette Wanda Seux fue dada de alta el jueves, tras permanecer hospitalizada en terapia intensiva por dos semanas a causa un infarto cerebral que la tuvo en riesgo de muerte.

Los pronósticos sobre la salud de la también actriz eran desalentadores, aunque Alfredo Cordero, amigo de Seux, dijo que la famosa se encuentra restablecida de salud, pero con graves secuelas.

Cordero añadió que ahora buscan especialistas que puedan ayudar a su allegada con su rehabilitación.

Recordó que la vedette, de origen paraguayo, llegó a urgencias tras un infarto cerebral que sufrió, por lo que fue sometida a una traqueostomía y una gastrostomía, que se efectuaron de manera exitosa.

ESTÁ TRANQUILA

"No tiene muerte cerebral, ni se encuentra en estado vegetativo, pero enfrenta un gran daño en casi todo el lado izquierdo del cerebro y parte del derecho. Está tranquila y casi todo el tiempo permanece dormida", contó Cordero.

"Cuando le hablo, me gusta decirle que ya nos vamos del hospital, que se va a poner bien y le he pedido señales de que me entiende, a lo que ha respondido con gran esfuerzo a través de señales o movimientos".

Asimismo, dijo que la estrella reconoce las voces de amigos y reacciona a la música.

"Nos da un panorama de que está bien y sigue luchando. Eso me inspira para seguir adelante y apoyarla, ahora en su recuperación que será lenta, pero lo logrará", añadió.

Hasta el momento, la protagonista de Bellas de Noche ha recibido la ayuda del patronato de La Casa del Actor, que cubrió en su totalidad los gastos generados por el hospital, además de que en ese lugar Seux tenía su vivienda hasta antes del infarto.