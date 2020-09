La cuota fue de común acuerdo

Nuevo Progreso, Tam.- Tras aclarar que en ningún momento se condicionó la entrega de libros por el pago de la cuota de inscripción, presidenta de la sociedad de padres y madres de familia de la escuela secundaria Técnica número 28 ingeniero Manuel Garza Caballero, aseguró que fue un acuerdo signado desde el mes de octubre del año pasado.

Así lo expresó al ser entrevistada por el reportero, Teresa Ruiz presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela secundaria en referencia, quien precisó que de hecho no se aumentó la cuota y quedó en 750 pesos.

"Aquí no se obligó a nadie, los que pudieron pagar lo hicieron los que no, será hasta que regresen a clases presenciales, mentiría sí le dijera que todos los padres de familia cumplieron porque no es cierto".

Explico que quien diga lo contrario que presente pruebas de que se les obligó porque no fue así, ya que, si bien es cierto que no se les entregaron los libros a todos los alumnos, pero no fue por eso, sino que se agotaron y por el momento no hay hasta que llegue nueva remesa.

"Tampoco le puedo decir cuántos de los más de 500 estudiantes a través de los padres cubrieron la cantidad porque por el momento no tengo ese dato, lo que sí puedo decir es que ese dinero se está aplicando en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del plantel que son bastante grandes, lo cual lo pueden constatar si la comparan con otras que se están deteriorando".

´Descartó la devolución del pago de inscripción porque ese recurso ya se está invirtiendo en la escuela que requiere de mantenimiento permanente, para que cuando regresen a clases no los vayan a tomar por sorpresa o anden apurados.