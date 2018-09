La cuota si, pero ella no. Historias de vida...

Río Bravo, Tam.- Samantha Jacinto Hernández vive en Nuevo Progreso, Tamaulipas, tiene 8 años de edad, es una niña muy feliz y querida por quienes le rodean, pues sabe ganarse el cariño de todos, hace 3 años, sufrió un accidente carreterao en donde perdió la vida su madre y uno de sus hermanos, ella, lamentablemente quedó con discapacidad motriz, pero gracias a Dios, aún con vida y con muchas ganas de seguir adelante, es muy inteligente y le gusta mucho ir a la escuela.

La niña Samantha vive en Nuevo Progreso, Tamaulipas, pero debido al trabajo de su padre y de quien ahora es su madre tutora, tienen que viajar a esta ciudad, por ende, estudiar en escuelas de Río Bravo, entonces la inscribieron en la escuela primaria Miguel Hidalgo, "La cuota voluntaria" fue recibida, pero ella no, pues la directora de esta escuela, la maestra Flor Alicia Moreno, al ver la situación de la pequeña, quien usa una silla de ruedas para desplazarse, la rechazó, y frente a la niña le dijo a su madre, la señora Itzel García, que se la llevara a una escuela para niños especiales, a lo que la madre le contestó que no estaba de acuerdo, ya que Samantha es una niña que aprende normalmente como todos los niños, no tiene una deficiencia mental, tan solo tiene una discapacidad motriz.

Por su parte Itzel García, madre tutora de Samantha, dijo:

"La escuela Miguel Hidalgo, se nos hizo una buena opción, preguntamos que si había cupo, nos dijeron que si, entonces procedimos a ser el pago de "la cuota voluntaria", para nuestras 2 hijas, compramos los uniformes. Comentamos sobre la situación de la niña, a quien iba a ser su maestro, no tuvo ningún problema para admitirla en su salón, el problema fue cuando la vio la directora, quien se opuso a que tomara clases en esa escuela por la condición de la niña, algo que lamentamos mucho y nos puso muy tristes", relató.

"La maestra Flor Alicia, comentó que la escuela no estaba adaptada para niñas como ella, a lo que los padres de Samantha, le propusieron que ellos instalarían rampas o lo que fuera necesario, además de proporcionarle una maestra sombra, para que cuidara de la niña, y la directora insistió a que en ese escuela no podía estar", siguió relatando Itzel.

Samantha, se sintió muy triste, por la situación en la que se vio, nunca la habían discriminado. Al respecto José Antonio Jacinto Vazquez, padre de la pequeña, expresó:

"A mi niña, en aquelque tuvimos, se le cortó la medula última cervical, a consecuencia de eso, ella quedó parapléjica, pero ella es inteligente, escribe, estudia, es algo inquieta y le gusta aprender", explicó.

El caso fue rápidamente comentado en las redes sociales, por lo que por presión de estas, la directora le habló a la señora Itzel, diciendo que siempre si aceptaba a la niña, pero los padres de la pequeña, no están dispuestos a llevarla a que tome clases en esa escuela, debido al trato que recibieron y por miedo a represalias en contra de su hija o a ellos mismos como padres de familia.

Los padres de Samantha solo quieren que el caso se de a conocer, para que en ninguna escuela vuelva a ocurrir algo como lo que le pasó a Samantha, mientras buscarán otra escuela, para que la pequeña y su hermana no pierdan el año escolar.

