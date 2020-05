La cuarentena mantiene activos desde Bárbara de Regil hasta ElCanelo

Las actividades de algunos famosos son imposibles de detener, incluso en cuarentena, el entrenamiento y el trabajo continúa para muchos de ellos, por lo que algunos han acondicionado sus hogares para seguir practicando sus profesiones o creando contenido

Saul, "El canelo" Álvarez

El boxeador tiene acondicionado un espacio dentro de su casa con sacos y pelotas de box donde diariamente entrena hasta mientras carga en brazos a su pequeña hija. "Entrenando en familia" y "No renuncies" son algunas de las frases con las que acompaña las publicaciones de sus sesiones.

Isaac Hernández

El bailarín y también actor no puede dejar de entrenar ni un sólo día los ejercicios de ballet que lo han convertido en el mejor de México. Por esta razón, incluso en la cocina Isaac práctica junto a su instructora. "Esta experiencia me ha hecho el comienzo de mi carrera, cuando me entrenaba en el patio de mi casa con mi papá y hermanos. Después de lo que considero unos años de mucha actividad y logros como bailarín profesional, regreso a entrenar en casa" escribió en Instagram.

Bárbara de Regil

La actriz se toma muy en serio su trabajo como entrenadora y desde que comenzó el aislamiento en casa de su mamá todos los días imparte una clase de cardio a través de su Instagram. La sala de la casa se ha convertido en el nuevo gimnasio de Bárbara quien además utiliza artículos como cubetas, libros y hasta refrescos para simular las pesas.

Verónica Montes

Para mantener la gura, la modelo y actriz tiene un gimnasio en casa en el que entrena todos los días. Desde ese lugar y otros sitios comunes como las escaleras, ha realizado videos a los que agrega las instrucciones para ejercitarse sin abandonar la cuarentena.

Eugenio Derbez

Aunque su entrenamiento no es físico, el comediante ideó una forma de crear contenido desde la comodidad de su casa, al principio hacía pequeños sketches a través de los videos de sus redes sociales pero ahora, además también recibe el material grabado de sus seguidores para editar largos videos que pueden ser hasta un episodio de "La familia Peluche", como hizo en la última ocasión.