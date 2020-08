La critican en redes

La hija de Alejandro Fernández, Camila y Francisco Barbas se casaron el pasado sábado 1 de agosto en la Parroquia San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco, luego de nueve meses de noviazgo.

La boda sorprendió a todos debido a que se dio muy rápido y se efectuó en medio de la pandemia del Covid-19. Pero lejos de recibir felicitaciones por parte de sus seguidores, le llovieron críticas a pesar de que en la ceremonia se respetaron las medidas sanitarias.

A través de las redes sociales, los internautas le dedicaron algunos mensajes en donde consideran que fue un acto de irresponsabilidad el haberse casado en tiempos delicados. Algunos se atrevieron a teorizar que la hija de "El Potrillo" está embarazada y ese habría sido el principal motivo para casarse.

SIN CUBREBOCAS

Una de las principales quejas fue que la novia no usó cubrebocas, además de que el novio llegó en un caballo a la iglesia.

"Pero porque no se esperaron que se acabara todo esto", "La novia sin tapabocas como si el coronavirus dijera ´no, porque es la novia´", "¿Y la pandemia dónde quedó? Lo que pasa es que para los ricos no existe y pueden pagar sobornos", "Está embarazada o que prisa" y "Que irresponsables, creen que por tener dinero no les puede dar el virus", son algunos comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones del programa "El Gordo y la Flaca".

Sin embargo, el cantante de "Me dediqué a perderte", "Mátalas", "Caballero", entre otras más, en las imágenes se mostró feliz de ver a su primera hija llegar al altar, aunque reconoció que cuando se enteró de la noticia le entró nostalgia al ver las fotos de Camila cuando ella era pequeña.

"EL POTRILLO" ECLIPSA

LA BODA

Fiel a su estilo festivo que ha caracterizado por años a "El Potrillo", el cantante lo dio todo en la celebración posterior al enlace; cantó y bailó sin medida, y se convirtió en el protagonista y rey absoluto de la fiesta.

En videos que rondaron en internet, se ve que en el salón de fiestas dejaron de respetar la sana distancia e, incluso, se ve a Alejandro bailando al lado de una mujer, lo que causó que internautas se molestaran con la familia, por no poder esperar para que la boda se realizara cuando pase la pandemia.

Como era de esperarse, el cantante interpretó para los novios una de las joyas de su repertorio, "Amor de dos", con el que deleitó a los allí presentes. Tampoco faltó el emotivo baile entre padre e hija, que emocionó hasta las lágrimas a los invitados por la complicidad que ambos desprendían.