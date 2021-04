La crítica a medios seguirá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dejará de ejercer su derecho de réplica y cuestionar a los dueños de medios de comunicación que critican su gobierno argumentando que han sido "comprados o alquilados por el conservadurismo" y además lo "mayoritean".

El mandatario fue cuestionado en su rueda de prensa sobre si en su carácter de jefe de Estado debía amainar los ataques director a medios y periodistas y que sea fuera sociedad la que identificara qué medios y periodistas se conducen con tal o cual manera.

"Es que es muy desigual" soltó López Obrador.

--Pues sí, porque usted es el poder presidencial—le reviraron.

--No, porque me mayoritean, me mayoritean--devolvió.

Ante la respuesta, le reviraron que un servidor público debe de estar sujeto a la crítica por más despiadada que sea, que la oposición tiene derecho a criticar así sea con mentiras.

El mandatario asintió a la idea de estar sujeto a la crítica, pero insistió en que tiene derecho a replicar desde el púlpito presidencial.

"Es que el conservadurismo los tiene a todos (los medios), casi a todos, comprados o alquilados, con honrosas excepciones; o sea, es un periodismo, el que se ejerce desgraciadamente, desde luego no quiero generalizar, pero sí es un periodismo corporativo, proempresarial, incluso no sólo proempresarial, un periodismo que protege la corrupción.

"Entonces, tenemos que decir nosotros algo, no prohibir, no censurar, pero sí ejercer el derecho de réplica que es lo que hacemos, porque de lo contrario nos aplastarían" defendió.

López Obrador dijo conocer bien la historia del periodismo de México y lo que está sucediendo actualmente por lo que se pronunció por tener la posibilidad de un diálogo respetuoso a través de sus conferencias, "sin censura para nadie y también sin perder el sentido del humor, no enojarnos, ver las cosas con tranquilidad".