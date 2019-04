La crisis humanitaria depende del Congreso. Advierte Kevin McAleenan en el Valle

McAllen, Tx. - El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, instó al Congreso a abordar lo que denominó "una crisis humanitaria y de seguridad" en la frontera.

McAleenan, quien hace una semana asumió el cargo en reemplazo de Kirstjen Nielsen al frente del Departamento de Seguridad Nacional, enfatizó que las débiles leyes de asilo y inmigración alientan a los migrantes centroamericanos a viajar a la frontera de Estados Unidos con México.

"Sin la acción del Congreso, los criminales continuarán beneficiándose de la miseria humana en nuestra frontera", dijo durante una conferencia de prensa en la fronteriza ciudad de Hidalgo, Texas. "Está claro que todos nuestros recursos se están agotando. El sistema está lleno y ha rebasado nuestra capacidad".

McAleenan compartió que en el mes de marzo se aprehendieron a 103 mil personas.

"No tenemos espacio para retenerlos, no tenemos la autoridad para liberarlos, y es probable que no se les permita permanecer en el país al final de sus procedimientos de inmigración", dijo durante una visita que realizó a la región del Valle del Río Grande.

"Muchas de estas personas que cruzan la frontera llegan enfermas, heridas o traumatizadas y muchas pierden sus vidas en el proceso," dijo el funcionario federal..

McAleenan, acompañado por oficiales de Aduanas y Patrulla Fronteriza realizó en recorrido para evaluar los desafíos estratégicos y operacionales que enfrentan los agentes en la región.

El secretario interino de seguridad nacional también visitó el Centro de Respiro Humanitario administrado por Caridades Católicas en McAllen donde se reunió con la hermana Norma Pimentel, directora del centro, y con el obispo Daniel Flores, de la Arquidiócesis de Brownsville.

Posteriormente, se reunió con oficiales de ley, alcaldes Valle del Río Grande y personal que trabaja con el departamento para afrontar la crisis humanitaria y de seguridad fronteriza.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas está arrestando y deportando a menos inmigrantes debido a que está dedicando más recursos a atender el elevado número de familias migrantes que llegan por la frontera sur del país, informaron el miércoles las autoridades.

El ICE ha hecho 14% menos arrestos criminales y 10% menos deportaciones desde octubre, en comparación con el mismo periodo del año previo, dijo el director interino del ICE, Matthew Albence.

Albence atribuyó la baja a la reasignación de cientos de elementos del ICE a la frontera de Estados Unidos con México, donde la Patrulla Fronteriza detiene a miles de familias cada semana. Muchas de ellas son padres con hijos que huyen de Centroamérica y solicitan asilo.