La Corte no debe ser ajena a reparación de injusticias: Zaldívar sobre documental "Duda Razonable"

En conferencia de prensa, Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que al menos hubo cuatro ministros que votaron en contra de que el máximo tribunal revise la sentencia de 50 años de prisión que se les impuso a tres de los cuatro protagonistas (Héctor, Gonzalo y Juan Luis) de la miniserie documental que se exhibe desde diciembre pasado en Netflix.

El titular de la Corte agregó que no se trata del primer juicio de amparo relacionado con la sentencia por el delito de secuestro en casos de presuntas violaciones al debido proceso que atrae el máximo tribunal, ya que anteriormente lo hicieron con los procesos penales de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de plagio tras un montaje, o de las comerciantes indígenas Alberta y Teresa de Querétaro, acusadas de privar de su libertad a 8 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un operativo contra la piratería.

El caso del documental "Duda Razonable" se atrajo porque podrían generarse precedentes importantes y porque parece, sin avalar lo que dice la serie, que se pudieran estar cometiendo injusticias y violaciones a derechos muy graves: Min. Pdte. @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/bGtmAyeqhg — Suprema Corte (@SCJN) February 17, 2022

Explicó que la Corte normalmente decide la atracción de los asuntos cuando su resolución puede generar criterios importantes y trascendentes para la interpretación de la ley en México, aunque también tiene la obligación de hacerlo cuando es evidente la posibilidad de que se podría cometer una grave injusticia de imposible reparación en contra de una persona procesada.

Zaldívar señaló que más allá de la apariencia de injusticia en el caso del proceso penal que se ha seguido contra los cuatro protagonistas del documental "Duda Razonable", de los cuales sólo uno alcanzó a librar la sentencia definitiva, también hay "cuestiones técnicas" sobre las leyes en materia de juicio de amparo y los plazos previstos en la ley del sistema penal acusatorio que los ministros de la Suprema Corte debe analizar.

Dijo que cualquier tribunal constitucional debe velar "por defender los derechos humanos de la gente, de la gente más desprotegida, cuando los torturan, cuando les fabrican delitos, cuando les dan penas de cincuenta años de prisión, pues entonces no sé para qué estamos aquí".

Sentar precedentes

Admitió que existen miles de casos donde se podrían argumentar violaciones graves a los derechos humanos de los imputados, pero reiteró que el amparo relacionado con "Duda Razonable" también busca sentar precedentes y no sólo analizar un expediente de los cuatro procesados por un caso de presunto secuestro que el director del documental, Roberto Hernández, ha calificado como un caso armado en contra de personas inocentes.

El ministro de la Suprema Corte advirtió que de nada sirve que los ministros resuelvan problemas de competencia entre autoridades federales, estatales y municipales, si ese órgano constitucional no resuelve casos en los que las personas son lastimadas por las propias autoridades y si no se hace el esfuerzo de tratar de revertir casos donde haya una "justicia penal injusta y mañosa" que castiga a la gente que menos tiene.

Sobre las cuestiones técnicas que la Suprema Corte deberá analizar se encuentran la posibilidad o no de hacer excepciones al principio de definitividad en el juicio de amparo.

Un segundo aspecto a revisar por el Pleno de la Suprema Corte es el que está relacionado con la interpretación del derecho a una defensa adecuada y los plazos previstos para que el defensor de un imputado interponga una apelación ante una sentencia de primera instancia, ya que en el caso de "Duda Razonable" el abogado de Héctor, Gonzalo y Juan Luis no presentó el citado recurso de apelación luego de que fueran condenados a una pena mínima.

"¿Hasta dónde puede llegar nuestra revisión de la defensa adecuada? Cuando un abogado tiene como estrategia establecer no apelar o se le pasa el plazo para apelar, esta falta de defensa adecuada ¿es justiciable? ¿La debemos revisar o no debemos irnos hasta ese aspecto? Hay otro aspecto que tiene que ver con si se pueden revisar o no las etapas en el juicio oral, hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Por lo menos estos tres aspectos los tendremos que revisar y discutir. No sabemos qué vamos a resolver al final, pero digamos, estos son tres aspectos técnicos que, de entrada, simplemente viendo el expediente, aparecen", concluyó.