La Copa Masters de la ATP se muda a Turín en 2021

Roma, Italia.

El torneo de fin de temporada del circuito de la ATP se jugará en la ciudad italiana durante cinco años hasta 2025, reemplazando a la actual anfitriona Londres.



La sede será bajo techo: la PalaAlpitour, una arena multiuso con 15 mil butacas que fue sede de partidos de hockey durante los Juegos Olímpicos de Turín 2006.



Cinco ciudades presentaron propuestas para ser sede del certamen: Londres y Manchester en Inglaterra; Singapur; Tokio; y Turín.



"Nuestros plácemes a Turín por presentar una candidatura tan completa e impresionante", dijo el presidente de la ATP Chris Kermode. "Italia nos brinda unos de los mercados más fuertes y establecidos del tenis en Europa y tiene una trayectoria fiable de organizar torneos de tenis de clase mundial".



Escenificada cada noviembre, la Copa Masters reúne a los ocho mejores jugadores en individuales y dobles.



"Es el torneo más grande y prestigioso de la ATP. Es un torneo que históricamente cambiar de sede y estoy muy entusiasmado con ir a Turín desde 2021", dijo el número uno mundial Novak Djokovic, cinco veces campeón del torneo.



Italia también ha montado en años recientes el "Next Gen Finals", un torneo a fin de año que cita a los mejores jugadores Sub21 del circuito. El torneo se jugará en Milán hasta 2021.



Las "Next Gen Finals" y la Copa Masters se disputan en semanas sucesivas, y convertirán a Milán y Turín en punto focal del deporte.



"Estamos muy entusiastas de llevar el torneo referencia de la ATP que cierra la temporada a la creciente afición del tenis en Italia por primera vez", dijo Kermode.



El torneo en Italia repartirá una bolsa récord de premios: 14,5 millones de dólares en 2021, dijo la ATP.



La designación para Turín se da apenas días después que el italiano Fabio Fognini se consagró campeón del Masters de Montecarlo y dos semanas y media antes del Abierto de Italia en Roma, un gran impulso para el tenis en el país.



El gobierno de Italia se comprometió a una inversión de 90 millones de dólares por la Copa Masters, el más reciente de grandes competiciones deportivas que respalda.



Italia también es favorita en la puja por la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, con una candidatura conjunta de Milán y Cortina d'Ampezzo. Además, el país albergará la Copa Ryder de golf en 2022, en el campo del club Marco Simone a las afueras de Roma.



Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, dijo que "no hubiera sido posible" conseguir la sede sin el apoyo gubernamental.



"Ahora le pasamos la pelota a nuestros técnicos, que deberán encargarse de su parte en los próximos tres y cuatro años para que al menos un italiano compita en la PalaAlpitour Binaghi. "Los resultados de los últimos años, especialmente con el brillante inicio de temporada, nos dan esperanzas de que se podrá".



Marco Cecchinato fue semifinalista del Abierto de Francia el año pasado y Lorenzo Musetti, otro jugador italiano, ganó el torneo juvenil del Abierto de Australia en enero, a los 16 años de edad.



Turín será la 15ta ciudad diferente en recibir la Copa Masters, que comenzó a disputarse en 1970. Nueva York (13 ediciones entre 1977-89) y Londres (12 ediciones entre 2009-20) son las ciudades que más veces han recibido el torneo.



Roger Federer ostenta el récord de títulos con seis.