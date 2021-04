La confunden con sexoservidora

A Adriana Fonseca le vieron la "p" en la frente.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz contó su amarga experiencia en una visita que realizó a Las Vegas para ir de compras, pues el conductor de un taxi la confundió con una sexoservidora y todo por no entender bien el inglés.

"Me subo con unos microshorts porque era verano, le doy la dirección, me empieza a hacer preguntas y le empiezo decir a todo: ´yes, yes, yes´. Platicando que esto que el otro, me hace una pregunta y en eso yo ´muy bilingüe´ respondiéndole que sí. Me dice: ´are you a whore?´, en español ´eres una puta?´, así", contó Fonseca.

Ante la afirmación de Adriana, el conductor se paró en un motel, lo que la hizo reaccionar.

"Empecé a gritar, empecé a llorar. Yo pensé que me estaban raptando. Entonces ahí como pudimos a señas, a gritos y el señor asustadísimo me medio entendió y salimos de ahí".

Ahora, reconoce que fue su primer choque cultural que tuvo en Estados Unidos, país al que se mudó.