La conexión entre 'Stranger Things' y 'The Walking Dead'

MADRID.

Tanto Stranger Things como The Walking Dead son dos de las series que más hype han generado en 2017. Para desgracia de sus fans, la ficción de estética ochentera de Netflix y la serie de zombies de AMC no van a tener un crossover, aunque muchos fans crean que Heath se encuentra en el Upside Down y Hopper pueda convertirse en un caminante. No obstante, estas dos producciones tienen un elemento común que ha pasado desapercibido a muchos espectadores.

Desde que Judith Grimes llegó al mundo, han sido varias las actrices que le han dado vida, entre las que se encuentran las gemelas Tinsley y Anniston Price. Estas niñas, que interpretaron a la hija de Rick en la cuarta temporada de The Walking Dead, han continuado su trayectoria en el mundo de la interpretación en Stranger Things.

Tinsley y Anniston Price se han metido en la piel de Holly Wheeler, la entrañable hermana pequeña de Mike y Nancy en Stranger Things. Este personaje secundario, que en la primera temporada descubrió que Eleven deambulaba por su casa, ha sido interpretado en cinco episodios por Anniston y en ocho ocasiones por Tinsley.

Asimismo, las pequeñas también alternaron sus apariciones en The Walking Dead: mientras que Anniston apareció en cinco capítulos de la ficción zombie, Tinsley participó en seis entregas.

Por si esto fuera poco, las gemelas Price también participaron en la tercera entrega de la saga Divergente, Leal, en el papel de Perfexia Toddler, y tienen pendiente de esreno el drama Galveston, en el que comparten escenas con Elle Fanning.

Mientras que la tercera temporada de Stranger Things no llegará hasta 2019, la segunda tanda de capítulos de la octava temporada de The Walking Dead se estrenará el 11 de febrero.