CIUDAD DE MÉXICO 04-Jul-2021 .- Sin embargo, los integrantes de la producción de Eugenio Derbez, Lionsgate Television y el estudio The Tannenbaum Company se sorprendieron al oír que ella había entrado de lleno al género este año; su carrera se había centrado, principalmente, en dramas.

"Por muchos años le había coqueteado a la comedia, pero no me había llegado el premio mayor. En este momento de mi vida, por la carrera que tengo, por el cine que he hecho, por los trabajos anteriores y lo que estamos viviendo como especie humana, estoy convencida de que la comedia tiene poderes sanadores.