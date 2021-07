La Cofece es "un cero a la izquierda, está de florero, nada más de adorno": López Obrador

"No, no, no, eso es un cero a la izquierda, o sea, están de florero, nada más de adorno y podría decir más cosas, pero me autolimito", exclamó el titular del Ejecutivo federal.

Desde ayer, el presidente López Obrador aseguró que la Cofece "es un cero a la izquierda", argumentando que actualmente existe un oligopolio conformado por cinco empresas que importan, distribuyen y venden gas doméstico en el país a precios sin control y elevados porque no existe competencia.

En respuesta, el organismo autónomo emitió un comunicado difundido en su portal oficial donde asegura que el gobierno federal y sus antecesores no han implementado "varias propuestas de política pública" para garantizar la competencia en el mercado de gasolina, diésel, gas LP, turbosina y electricidad.

"Es importante señalar que varias de las propuestas de política pública planteadas en años recientes por la Comisión, que pudieran estar en línea con las expuestas en fechas recientes por el titular del Ejecutivo Federal, no han sido instrumentadas ni en la pasada ni en la presente administración por las dependencias y organismos federales del sector", señala la postura del organismo.

Luego, señalaron que para promover la competencia, el organismo publicó en 2018 el estudio Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP, donde se alertó sobre la concentración de mercado por parte de "un grupo reducido de empresas" para que las autoridades y legisladores federales, quienes son los responsables de mejorar la regulación para el buen funcionamiento del mercado, emprendieran esfuerzos en revertir ese hecho.

El estudio plantea las cuatro recomendaciones siguientes:

La primera es fomentar la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio; vender gas LP a población vulnerable en los almacenes de Diconsa y no a través de una empresa del gobierno, sino mediante licitaciones públicas para elegir al suministrador de gas LP de sus almacenes, con el fin de asegurar las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas.

Así como eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución, donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles y para la venta en tiendas de autoservicio.

La cuarta recomendación plantea desarrollar un programa de incentivos presupuestales para sustituir el gas LP por gas natural

"Es importante subrayar que, en términos de la normativa aplicable, los precios no dependen de una sola autoridad o instancia reguladora, sino de una serie de acciones integrales que en conjunto se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja. Sólo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común", remata el boletín de la Cofece.